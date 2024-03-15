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Более трети жителей Пензенской области проголосовали на выборах президента

Более трети жителей Пензенской области проголосовали на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024

Более трети жителей Пензенской области проголосовали на выборах президента

Явка на выборах президента РФ в Пензенской области по данным на 20.00 мск пятницы составила 39,94%, сообщила избирательная комиссия региона. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T21:39

2024-03-15T21:39

2024-03-15T21:39

выборы президента россии — 2024

политика

россия

пензенская область

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САРАТОВ, 15 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Пензенской области по данным на 20.00 мск пятницы составила 39,94%, сообщила избирательная комиссия региона. "По состоянию на 20.00 мск 15 марта 2024 года на выборах президента России проголосовали 397 785 избирателей - 39,94%", - говорится в сообщении избиркома в Telegram-канале. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.

россия

пензенская область

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политика, россия, пензенская область