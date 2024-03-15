https://ria.ru/20240315/vybory-1933375667.html
Более трети жителей Пензенской области проголосовали на выборах президента
Более трети жителей Пензенской области проголосовали на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
Более трети жителей Пензенской области проголосовали на выборах президента
Явка на выборах президента РФ в Пензенской области по данным на 20.00 мск пятницы составила 39,94%, сообщила избирательная комиссия региона. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T21:39
2024-03-15T21:39
2024-03-15T21:39
выборы президента россии — 2024
политика
россия
пензенская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933200275_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_789de0149db0414dbf50c812e0a09074.jpg
САРАТОВ, 15 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Пензенской области по данным на 20.00 мск пятницы составила 39,94%, сообщила избирательная комиссия региона. "По состоянию на 20.00 мск 15 марта 2024 года на выборах президента России проголосовали 397 785 избирателей - 39,94%", - говорится в сообщении избиркома в Telegram-канале. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.
россия
пензенская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933200275_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e98de29f32e60734aded699b3828f8ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, пензенская область
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Пензенская область
Более трети жителей Пензенской области проголосовали на выборах президента
Явка на выборах президента в Пензенской области на 20.00 составила 39,94%