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Более трети жителей Пензенской области проголосовали на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
21:39 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/vybory-1933375667.html
Более трети жителей Пензенской области проголосовали на выборах президента
Более трети жителей Пензенской области проголосовали на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
Более трети жителей Пензенской области проголосовали на выборах президента
Явка на выборах президента РФ в Пензенской области по данным на 20.00 мск пятницы составила 39,94%, сообщила избирательная комиссия региона. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T21:39
2024-03-15T21:39
выборы президента россии — 2024
политика
россия
пензенская область
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САРАТОВ, 15 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Пензенской области по данным на 20.00 мск пятницы составила 39,94%, сообщила избирательная комиссия региона. "По состоянию на 20.00 мск 15 марта 2024 года на выборах президента России проголосовали 397 785 избирателей - 39,94%", - говорится в сообщении избиркома в Telegram-канале. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.
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политика, россия, пензенская область
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Пензенская область
Более трети жителей Пензенской области проголосовали на выборах президента

Явка на выборах президента в Пензенской области на 20.00 составила 39,94%

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкУрна для голосования на выборах президента России на избирательном участке в Макеевке
Урна для голосования на выборах президента России на избирательном участке в Макеевке - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Урна для голосования на выборах президента России на избирательном участке в Макеевке
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САРАТОВ, 15 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Пензенской области по данным на 20.00 мск пятницы составила 39,94%, сообщила избирательная комиссия региона.
"По состоянию на 20.00 мск 15 марта 2024 года на выборах президента России проголосовали 397 785 избирателей - 39,94%", - говорится в сообщении избиркома в Telegram-канале.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияПензенская область
 
 
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