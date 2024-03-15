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Явка на выборах в Воронежской области превысила 37 процентов
Явка на выборах в Воронежской области превысила 37 процентов - РИА Новости, 15.03.2024
Явка на выборах в Воронежской области превысила 37 процентов
Явка избирателей на выборах президента РФ по итогам первого дня голосования в Воронежской области превысила 37%, сообщает избирком региона. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T21:37
2024-03-15T21:37
2024-03-15T21:37
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ВОРОНЕЖ, 15 мар - РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ по итогам первого дня голосования в Воронежской области превысила 37%, сообщает избирком региона. "По состоянию на 20.00 15.03.2024: явка на УИК в Воронежской области составляет 33,50%. ДЭГ воспользовались 70,79% избирателей, подавших заявление. Общая явка составляет 37,46%", - говорится в сообщении облизбиркома. Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024, Выборы президента РФ, Воронежская область, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Политика
Явка на выборах в Воронежской области превысила 37 процентов
Явка на выборах президента РФ в Воронежской области превысила 37% в первый день