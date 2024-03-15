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Явка на выборах в Воронежской области превысила 37 процентов

Явка на выборах в Воронежской области превысила 37 процентов - РИА Новости, 15.03.2024

Явка на выборах в Воронежской области превысила 37 процентов

Явка избирателей на выборах президента РФ по итогам первого дня голосования в Воронежской области превысила 37%, сообщает избирком региона. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T21:37

2024-03-15T21:37

2024-03-15T21:37

выборы президента россии — 2024

выборы президента рф

воронежская область

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леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

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ВОРОНЕЖ, 15 мар - РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ по итогам первого дня голосования в Воронежской области превысила 37%, сообщает избирком региона. "По состоянию на 20.00 15.03.2024: явка на УИК в Воронежской области составляет 33,50%. ДЭГ воспользовались 70,79% избирателей, подавших заявление. Общая явка составляет 37,46%", - говорится в сообщении облизбиркома. Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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выборы президента рф, воронежская область, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, политика