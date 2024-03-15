Рейтинг@Mail.ru
Захарова высмеяла повышенный интерес США к выборам в России - РИА Новости, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
21:35 15.03.2024 (обновлено: 22:32 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/vybory-1933374777.html
Захарова высмеяла повышенный интерес США к выборам в России
Захарова высмеяла повышенный интерес США к выборам в России - РИА Новости, 15.03.2024
Захарова высмеяла повышенный интерес США к выборам в России
Внимание в Соединенных Штатах к выборам президента России такое, будто российский лидер заодно будет немного управлять и США, заявила официальный представитель... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T21:35
2024-03-15T22:32
выборы президента россии — 2024
россия
сша
мария захарова
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933388286_0:81:3025:1783_1920x0_80_0_0_eabd9db7faa50071e6e3f5589457a240.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Внимание в Соединенных Штатах к выборам президента России такое, будто российский лидер заодно будет немного управлять и США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости. Она отметила, что на каждом канале в Соединенных Штатах на протяжении нескольких месяцев ежедневно уделяют часы эфирного времени выборам президента в РФ. "Они действительно относятся к выборам президента в России, как будто мы выбираем президента и себе, ну и заодно - человека, который будет еще немного управлять Соединенными Штатами Америки. Ну, так они это подают", - сказала Захарова. По ее объяснению, в США давно рассказывали, что руководство России якобы выбирает американского президента. Теперь в Штатах не могут "соскочить" с темы зависимости выборов в США от выборов в РФ. Президентские выборы в России назначены на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата - Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Захарова об одержимости США выборами президента России
Американская одержимость выборами президента России уникальна с учетом расстояния между странами, разных исторических судеб, заявила Захарова РИА Новости.
2024-03-15T21:35
true
PT0M51S
Захарова об активизации Запада на фоне выборов президента России
Захарова рассказала РИА Новости о беспрецедентной активизации коллективного Запада на фоне выборов президента.
2024-03-15T21:35
true
PT0M37S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933388286_198:0:2927:2047_1920x0_80_0_0_4bdb141cd79927e83cf83b63c18a6bcc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, мария захарова, в мире
Выборы президента России — 2024, Россия, США, Мария Захарова, В мире
Захарова высмеяла повышенный интерес США к выборам в России

Захарова: в США к выборам в РФ относятся так, будто выбирают лидера и себе

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Внимание в Соединенных Штатах к выборам президента России такое, будто российский лидер заодно будет немного управлять и США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости.
Она отметила, что на каждом канале в Соединенных Штатах на протяжении нескольких месяцев ежедневно уделяют часы эфирного времени выборам президента в РФ.
"Они действительно относятся к выборам президента в России, как будто мы выбираем президента и себе, ну и заодно - человека, который будет еще немного управлять Соединенными Штатами Америки. Ну, так они это подают", - сказала Захарова.
По ее объяснению, в США давно рассказывали, что руководство России якобы выбирает американского президента. Теперь в Штатах не могут "соскочить" с темы зависимости выборов в США от выборов в РФ.
Президентские выборы в России назначены на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата - Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024РоссияСШАМария ЗахароваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала