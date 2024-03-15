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Захарова высмеяла повышенный интерес США к выборам в России
Захарова высмеяла повышенный интерес США к выборам в России - РИА Новости, 15.03.2024
Захарова высмеяла повышенный интерес США к выборам в России
Внимание в Соединенных Штатах к выборам президента России такое, будто российский лидер заодно будет немного управлять и США, заявила официальный представитель... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T21:35
2024-03-15T21:35
2024-03-15T22:32
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Внимание в Соединенных Штатах к выборам президента России такое, будто российский лидер заодно будет немного управлять и США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости. Она отметила, что на каждом канале в Соединенных Штатах на протяжении нескольких месяцев ежедневно уделяют часы эфирного времени выборам президента в РФ. "Они действительно относятся к выборам президента в России, как будто мы выбираем президента и себе, ну и заодно - человека, который будет еще немного управлять Соединенными Штатами Америки. Ну, так они это подают", - сказала Захарова. По ее объяснению, в США давно рассказывали, что руководство России якобы выбирает американского президента. Теперь в Штатах не могут "соскочить" с темы зависимости выборов в США от выборов в РФ. Президентские выборы в России назначены на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата - Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Захарова об одержимости США выборами президента России
Американская одержимость выборами президента России уникальна с учетом расстояния между странами, разных исторических судеб, заявила Захарова РИА Новости.
2024-03-15T21:35
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Захарова об активизации Запада на фоне выборов президента России
Захарова рассказала РИА Новости о беспрецедентной активизации коллективного Запада на фоне выборов президента.
2024-03-15T21:35
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россия, сша, мария захарова, в мире
Выборы президента России — 2024, Россия, США, Мария Захарова, В мире
Захарова высмеяла повышенный интерес США к выборам в России
Захарова: в США к выборам в РФ относятся так, будто выбирают лидера и себе
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Внимание в Соединенных Штатах к выборам президента России такое, будто российский лидер заодно будет немного управлять и США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости.
Она отметила, что на каждом канале в Соединенных Штатах на протяжении нескольких месяцев ежедневно уделяют часы эфирного времени выборам президента в РФ.
"Они действительно относятся к выборам президента в России, как будто мы выбираем президента и себе, ну и заодно - человека, который будет еще немного управлять Соединенными Штатами Америки. Ну, так они это подают", - сказала Захарова.
По ее объяснению, в США давно рассказывали, что руководство России якобы выбирает американского президента. Теперь в Штатах не могут "соскочить" с темы зависимости выборов в США от выборов в РФ.
Президентские выборы в России назначены на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата - Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.