https://ria.ru/20240315/vybory-1933374088.html

Явка избирателей на выборах в Коми достигла 28,5 процента

Явка избирателей на выборах в Коми достигла 28,5 процента - РИА Новости, 15.03.2024

Явка избирателей на выборах в Коми достигла 28,5 процента

Явка на выборах президента РФ в Республике Коми по данным на 20.00 мск пятницы составила 28,5%, сообщила региональная избирательная комиссия. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T21:32

2024-03-15T21:32

2024-03-15T21:33

выборы президента россии — 2024

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владислав даванков

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политика

республика коми

леонид слуцкий (политик)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Республике Коми по данным на 20.00 мск пятницы составила 28,5%, сообщила региональная избирательная комиссия. "Выборы президента России 15, 16 и 17 марта 2024 года: явка избирателей на 20 часов составила 28,50 процента. Проголосовали 174 747 избирателей из 613 117 включенных в списки избирателей", – информирует избирком Коми на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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выборы президента рф, совет федерации рф, владислав даванков, россия, политика, республика коми, леонид слуцкий (политик), николай харитонов