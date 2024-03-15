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Явка избирателей на выборах в Коми достигла 28,5 процента - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
21:32 15.03.2024 (обновлено: 21:33 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/vybory-1933374088.html
Явка избирателей на выборах в Коми достигла 28,5 процента
Явка избирателей на выборах в Коми достигла 28,5 процента - РИА Новости, 15.03.2024
Явка избирателей на выборах в Коми достигла 28,5 процента
Явка на выборах президента РФ в Республике Коми по данным на 20.00 мск пятницы составила 28,5%, сообщила региональная избирательная комиссия. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T21:32
2024-03-15T21:33
выборы президента россии — 2024
выборы президента рф
совет федерации рф
владислав даванков
россия
политика
республика коми
леонид слуцкий (политик)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Республике Коми по данным на 20.00 мск пятницы составила 28,5%, сообщила региональная избирательная комиссия. "Выборы президента России 15, 16 и 17 марта 2024 года: явка избирателей на 20 часов составила 28,50 процента. Проголосовали 174 747 избирателей из 613 117 включенных в списки избирателей", – информирует избирком Коми на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html
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выборы президента рф, совет федерации рф, владислав даванков, россия, политика, республика коми, леонид слуцкий (политик), николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Выборы президента РФ, Совет Федерации РФ, Владислав Даванков, Россия, Политика, Республика Коми, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов
Явка избирателей на выборах в Коми достигла 28,5 процента

Явка избирателей на выборах президента РФ в Коми достигла 28,5%

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на выборах президента России
Женщина голосует на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Женщина голосует на выборах президента России. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Республике Коми по данным на 20.00 мск пятницы составила 28,5%, сообщила региональная избирательная комиссия.
"Выборы президента России 15, 16 и 17 марта 2024 года: явка избирателей на 20 часов составила 28,50 процента. Проголосовали 174 747 избирателей из 613 117 включенных в списки избирателей", – информирует избирком Коми на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
4 марта, 16:11
 
Выборы президента России — 2024Выборы президента РФСовет Федерации РФВладислав ДаванковРоссияПолитикаРеспублика КомиЛеонид Слуцкий (политик)Николай Харитонов
 
 
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