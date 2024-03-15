https://ria.ru/20240315/vybory-1933372540.html

Захарова рассказала о попытках помешать проведению выборов за рубежом

Захарова рассказала о попытках помешать проведению выборов за рубежом - РИА Новости, 15.03.2024

Захарова рассказала о попытках помешать проведению выборов за рубежом

Недружественные страны максимально затянули ответ на ноту РФ по организации выборов президента, дополняли его положениями о новых регионах, сообщила в интервью... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T21:28

2024-03-15T21:28

2024-03-15T22:48

выборы президента россии — 2024

политика

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Недружественные страны максимально затянули ответ на ноту РФ по организации выборов президента, дополняли его положениями о новых регионах, сообщила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Несколько месяцев назад мы начали слышать от зарубежных стран, либо на уровне их официальных властей, либо по линии их органов безопасности, через мейнстримовые СМИ идеи о том, что проводить выборы президента России за рубежом Москве никто не позволит. Во всяком случае в тех странах, которые Россия более года назад назвала недружественными. Запугивали по-разному", — рассказала она. По словам Захаровой, после того, как российская сторона поняла, какой курс был выбран странами Запада, она разослала, по традиции, дипломатические ноты по всем странам. При этом, указала она, "особый интерес представлял ответ недружественных режимов". Она обратила внимание на то, что "это не вопрос желания и не вопрос личной точки зрения, это обязательства и по Венской конвенции дипломатических сношений перед нашей страной и перед гражданами, ведь электоральное право, право на волеизъявление, на участие в выборах, это то самое право человека, на котором и выстраивается вся демократия". Она рассказала также, что "от дружественных стран мы получили ответы так, как обычно мы и получаем, и взаимодействие шло по традиционному образцу, никаких не было сюрпризов, нюансов". "Конечно, есть новые элементы, связанные с вопросами безопасности, которые достаточно оперативно решались", - дополнила она. При этом, по словам Захаровой, "недружественные вели себя так, как им и полагается". "Дело в том, что они максимально затянули направление нам ответов. Вы не поверите, наверное, но последний ответ мы получили от Греции 8 марта. Можете себе представить? Лишь за неделю (до выборов – ред.) официальные Афины ответили нам нотой о том, как они рассматривают возможность проведения и организации нами выборов в их стране", -сказала она "Что же они ответили? Это целая драматургия. По капле, видимо, выдавливая из себя злобу и яд, они отвечали, что да, скрипя сердцем, готовы выполнить обязательства и предоставить нам такую возможность для организации выборов", - пояснила Захарова. При этом она добавила, что, "те страны недружественные, которые первыми начали отвечать, потом начали вдогонку добавлять, что хотя они не отзывают свое согласие на проведение России выборов за рубежом, но при этом подчеркивают, что не будут признавать выборы в новых российских регионах". " А те, кто отвечали уже впритык, сразу об этом написали", - добавила она. Захарова считает, что это говорит о том, что "эти самые недружественные страны, не имеют даже возможности самостоятельно определить свой курс в отношении России, в отношении таких стандартных для дипломатической практики вопросов, как проведение голосования или каких-то других мероприятий на базе посольств, консульских учреждений той страны, которой дают возможность для дипломатического присутствия у себя". "Они ждут какой-то общей позиции, а даже если проявляют некую самостоятельность, то потом обязаны ее пересматривать из-за окриков, которые раздаются, как мы прекрасно понимаем, откуда. Конечно, из Вашингтона, который формирует эту самую повестку даже внутри стран Евросоюза", - пояснила она. "И сегодня мы имеем полностью все ответы, но, как я сказала, многие из них были добавлены дополнительными материалами, которые были присланы вдогонку, чтобы мы не думали, что, давая согласие на проведение нами выборов за рубежом, они автоматически будут распространять свое видение на новые регионы", - подытожила она."Мы задавали вопрос, гарантируют ли они, и готовы ли они обеспечивать соответствующие меры безопасности в связи со своими обязательствами. А они начали дополнять свои ответы вот этими какими-то нововведениями, странностями относительно новых регионов", - заключила Захарова.

https://ria.ru/20240315/vybory-1933359626.html

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Захарова о попытках помешать проведению выборов за рубежом Недружественные страны максимально затянули ответ на ноту РФ по организации выборов президента, заявила РИА Новости Захарова. 2024-03-15T21:28 true PT1M55S

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политика, россия, мария захарова, москва, греция