https://ria.ru/20240315/vybory-1933369558.html

Явка в Дагестане в первый день выборов президента превысила 31 процент

Явка в Дагестане в первый день выборов президента превысила 31 процент - РИА Новости, 15.03.2024

Явка в Дагестане в первый день выборов президента превысила 31 процент

Явка на выборах президента России в Дагестане по итогам первого дня голосования составила 31,51%, сообщается в Telegram-канале избирательной комиссии... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T21:11

2024-03-15T21:11

2024-03-15T21:11

выборы президента россии — 2024

политика

россия

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

совет федерации рф

николай харитонов

выборы президента рф

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МАХАЧКАЛА, 15 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента России в Дагестане по итогам первого дня голосования составила 31,51%, сообщается в Telegram-канале избирательной комиссии республики. В пятницу в 8.00 мск в Дагестане открылся 1861 избирательный участок для голосования на выборах президента России. В 20.00 мск все участки закрылись. "По состоянию на 20.00 часов в Дагестане проголосовали 31,51% избирателей, включенных в списки для голосования", – говорится в сообщении. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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политика, россия, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, николай харитонов, выборы президента рф