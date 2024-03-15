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Явка избирателей на выборах президента России достигла 35,4 процента
Явка избирателей на выборах президента России достигла 35,4 процента - РИА Новости, 15.03.2024
Явка избирателей на выборах президента России достигла 35,4 процента
Явка избирателей к 21:00 в первый день голосования на выборах президента России составила 35,40 процента, следует из данных на сайте ЦИК. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T21:03
2024-03-15T21:03
2024-03-15T21:12
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Явка избирателей к 21:00 в первый день голосования на выборах президента России составила 35,40 процента, следует из данных на сайте ЦИК.На выборах 2018 года, когда голосование проходило в один день, явка к 10:00 мск составляла 16,55 процента, к полудню — 34,72, к 17:00 — 51,9. Общая явка тогда превысила 67 процентов.Первые избирательные участки открылись накануне в 23:00 мск на Камчатке и Чукотке. В 9:00 в пятницу заработали пункты для голосования в самом западном регионе России — Калининградской области.Досрочно отдали свой голос на выборах почти 2,6 миллиона россиян.Более трех миллионов человек уже проголосовали дистанционно. Всего участвовать в выборах таким образом планируют около пяти миллионов.В течение трех дней избирательные участки будут работать до 20:00 по местному времени. Голосование завершится 17 марта.На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Путин голосует на выборах президента России в режиме онлайн
Путин голосует на выборах президента России в режиме онлайн
2024-03-15T21:03
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РИА Новости
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выборы президента рф, россия, политика
Выборы президента России — 2024, Выборы президента РФ, Россия, Политика
Явка избирателей на выборах президента России достигла 35,4 процента
ЦИК: явка избирателей на выборах президента РФ достигла 35,4 процента