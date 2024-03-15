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Явка избирателей на выборах в Северной Осетии превысила 47 процентов - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
21:01 15.03.2024 (обновлено: 21:11 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/vybory-1933367538.html
Явка избирателей на выборах в Северной Осетии превысила 47 процентов
Явка избирателей на выборах в Северной Осетии превысила 47 процентов - РИА Новости, 15.03.2024
Явка избирателей на выборах в Северной Осетии превысила 47 процентов
Явка на выборах президента РФ в Северной Осетии по итогам первого дня голосования составила 47,52%, сообщили в республиканском избиркоме со ссылкой на ГАС... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T21:01
2024-03-15T21:11
выборы президента россии — 2024
выборы президента рф
совет федерации рф
владислав даванков
леонид слуцкий (политик)
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политика
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ПЯТИГОРСК, 15 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Северной Осетии по итогам первого дня голосования составила 47,52%, сообщили в республиканском избиркоме со ссылкой на ГАС "Выборы". По данным регионального избиркома, на 15.00 в голосовании приняли участие 124 162 избирателей - 24,44%. "По данным Государственной автоматизированной системы "Выборы" (ГАС-Выборы) на 20.00 часов 15 марта 2024 года в голосовании приняли участие 240 085 избирателей, что составляет 47,52 % от общей численности избирателей в списках избирателей. В том числе на дому проголосовали 11,18% избирателей", – говорится в сообщении в Telegram-канале избиркома республики. В дни голосования на территории Северной Осетии задействовано 10 территориальных и 331 участковая избирательная комиссия, также организовано 24 избирательных участка в местах временного пребывания граждан – в аэропорту Владикавказа, на ж/д вокзалах, в СИЗО и в медучреждениях. По данным на 1 января 2024 года, всего в республике зарегистрированы более 500 тысяч избирателей. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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выборы президента рф, совет федерации рф, владислав даванков, леонид слуцкий (политик), россия, политика, владикавказ, николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Выборы президента РФ, Совет Федерации РФ, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий (политик), Россия, Политика, Владикавказ, Николай Харитонов
Явка избирателей на выборах в Северной Осетии превысила 47 процентов

Явка избирателей на выборах президента в Северной Осетии достигла 47,52 процента

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВыборы президента России
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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ПЯТИГОРСК, 15 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Северной Осетии по итогам первого дня голосования составила 47,52%, сообщили в республиканском избиркоме со ссылкой на ГАС "Выборы".
По данным регионального избиркома, на 15.00 в голосовании приняли участие 124 162 избирателей - 24,44%.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
4 марта, 16:11
"По данным Государственной автоматизированной системы "Выборы" (ГАС-Выборы) на 20.00 часов 15 марта 2024 года в голосовании приняли участие 240 085 избирателей, что составляет 47,52 % от общей численности избирателей в списках избирателей. В том числе на дому проголосовали 11,18% избирателей", – говорится в сообщении в Telegram-канале избиркома республики.
В дни голосования на территории Северной Осетии задействовано 10 территориальных и 331 участковая избирательная комиссия, также организовано 24 избирательных участка в местах временного пребывания граждан – в аэропорту Владикавказа, на ж/д вокзалах, в СИЗО и в медучреждениях. По данным на 1 января 2024 года, всего в республике зарегистрированы более 500 тысяч избирателей.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024Выборы президента РФСовет Федерации РФВладислав ДаванковЛеонид Слуцкий (политик)РоссияПолитикаВладикавказНиколай Харитонов
 
 
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