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Явка избирателей на выборах в Чувашии достигла 38,6 процента в первый день

Явка избирателей на выборах в Чувашии достигла 38,6 процента в первый день - РИА Новости, 15.03.2024

Явка избирателей на выборах в Чувашии достигла 38,6 процента в первый день

Явка избирателей на выборах президента РФ по итогам первого дня голосования в Чувашии составила 38,6%, сообщает избирком региона. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T20:49

2024-03-15T20:49

2024-03-15T20:50

выборы президента россии — 2024

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар – РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ по итогам первого дня голосования в Чувашии составила 38,6%, сообщает избирком региона. "Явка избирателей по состоянию на 20.00 часов составляет 38,6% (349 151 избиратель)", - говорится в сообщении. Кроме того, 72,81% от общего числа подавших заявления избирателей Чувашии отдали свой голос на выборах при помощи платформы для онлайн-голосования. Явка на выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило один день, в Чувашии составила 76,22%. По данным облизбиркома, численность избирателей в Чувашии на 1 января 2024 года составляет 909 931 человек. Всего на территории Чувашии работают 1033 участковые избирательные комиссии, а также 2 - в местах временного пребывания избирателей. На выборах президента РФ в Чувашии также проводится дистанционное электронное голосование. В список избирателей для голосования с помощью ДЭГ включены 241 768 избирателей региона. Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

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политика, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, выборы президента рф