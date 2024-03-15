https://ria.ru/20240315/vybory-1933359419.html

Жители Авдеевки идут на выборы вопреки всем трудностям, заявили в ДНР

Жители Авдеевки идут на выборы вопреки всем трудностям, заявили в ДНР - РИА Новости, 15.03.2024

Жители Авдеевки идут на выборы вопреки всем трудностям, заявили в ДНР

Жители Авдеевки впервые голосуют на российских выборах - спустя неполный месяц после освобождения они идут выбирать главу государства несмотря на сложности,... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T20:35

2024-03-15T20:35

2024-03-15T22:01

выборы президента россии — 2024

выборы президента рф

вооруженные силы украины

денис пушилин

авдеевка

россия

донецк

ян гагин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933370511_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c8fbfd380013bd69c11fa9a17dc1d289.jpg

АВДЕЕВКА (ДНР), 15 мар - РИА Новости. Жители Авдеевки впервые голосуют на российских выборах - спустя неполный месяц после освобождения они идут выбирать главу государства несмотря на сложности, которые испытывают после окончания боевых действий в городе, заявила РИА Новости детский омбудсмен ДНР Элеонора Федоренко. В пятницу она вместе с советником главы региона Дениса Пушилина Яном Гагиным посетила этот город в окрестностях Донецка, чтобы определить, чем помочь местным жителям, прежде всего семьям с детьми. По ее словам, горожане среди разбитых кварталов до сих пор испытывают страх, но у них есть надежда на лучшее. Когда речь заходит о гуманитарной помощи, многие просят привезти ее уже после выборов, поскольку с утра собираются принять участие в голосовании. "Десять долгих лет люди ждали победы, мы все ее продолжаем ждать... Вчера, когда мы встречались с людьми и говорили о гуманитарной помощи, они говорили: нет-нет, завтра в первые полдня нас не трогайте, у нас голосование. Это говорит о том, что Россия наш дом, и мы впервые имеем возможность выбирать нашего президента", - сказала собеседница агентства. Говоря о состоянии Авдеевки после многомесячных боев, она обратила внимание на то, что в городе до сих пор слышны выстрелы и разрывы снарядов. Кроме того, в нем уничтожены все учреждения образования - местные жители говорят, что ВСУ использовали их для военных целей. "Вся помощь, которая будет необходима каждому ребенку города Авдеевка, будет оказана незамедлительно... Люди должны понимать, что будут в безопасности. Они дома. А наша задача - восстанавливать город", - заключила омбудсмен. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон, который в итоге был взят российской армией. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский под натиском ВС РФ отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже минобороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Президентские выборы в России в 2024 году назначены на 17 марта. Голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата - Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

авдеевка

россия

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Детский омбудсмен ДНР о готовности жителей Авдеевки идти на выборы Жители Авдеевки идут на выборы вопреки всем трудностям спустя неполный месяц после освобождения, рассказала РИА Новости детский омбудсмен ДНР Элеонора Федоренко. 2024-03-15T20:35 true PT2M58S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

выборы президента рф, вооруженные силы украины, денис пушилин, авдеевка, россия, донецк, ян гагин, александр сырский