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Явка избирателей на выборах в Астраханской области достигла 38,42 процента - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
20:14 15.03.2024 (обновлено: 20:15 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/vybory-1933354202.html
Явка избирателей на выборах в Астраханской области достигла 38,42 процента
Явка избирателей на выборах в Астраханской области достигла 38,42 процента - РИА Новости, 15.03.2024
Явка избирателей на выборах в Астраханской области достигла 38,42 процента
Явка в первый день выборов президента России в Астраханской области составила 38,42%, сообщает избирательная комиссия региона. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T20:14
2024-03-15T20:15
выборы президента россии — 2024
астраханская область
политика
россия
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
совет федерации рф
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мар - РИА Новости. Явка в первый день выборов президента России в Астраханской области составила 38,42%, сообщает избирательная комиссия региона. "Первый день выборов президента Российской Федерации завершился в Астраханской области... На 20.00 (19.00 мск) явка астраханцев составила 38,42%. Проголосовало 270523 человека", - говорится в сообщении. Избирательные бюллетени собраны в сейф-пакеты, опечатаны, перемещены в сейфы и будут находиться под охраной и видеонаблюдением до завершения 3-дневного голосования. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Голосование в Астраханской области проходит на 583 избирательных участках. В выборах смогут принять участие свыше 710,5 тысячи избирателей региона.
https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html
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астраханская область, политика, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Астраханская область, Политика, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, Выборы президента РФ
Явка избирателей на выборах в Астраханской области достигла 38,42 процента

Явка на выборах в Астраханской области в первый день голосования достигла 38,42%

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВыборы президента России
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мар - РИА Новости. Явка в первый день выборов президента России в Астраханской области составила 38,42%, сообщает избирательная комиссия региона.
"Первый день выборов президента Российской Федерации завершился в Астраханской области... На 20.00 (19.00 мск) явка астраханцев составила 38,42%. Проголосовало 270523 человека", - говорится в сообщении.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
4 марта, 16:11
Избирательные бюллетени собраны в сейф-пакеты, опечатаны, перемещены в сейфы и будут находиться под охраной и видеонаблюдением до завершения 3-дневного голосования.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Голосование в Астраханской области проходит на 583 избирательных участках. В выборах смогут принять участие свыше 710,5 тысячи избирателей региона.
 
Выборы президента России — 2024Астраханская областьПолитикаРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав ДаванковСовет Федерации РФВыборы президента РФ
 
 
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