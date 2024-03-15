https://ria.ru/20240315/vybory-1933354202.html
Явка избирателей на выборах в Астраханской области достигла 38,42 процента
Явка избирателей на выборах в Астраханской области достигла 38,42 процента - РИА Новости, 15.03.2024
Явка избирателей на выборах в Астраханской области достигла 38,42 процента
Явка в первый день выборов президента России в Астраханской области составила 38,42%, сообщает избирательная комиссия региона. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T20:14
2024-03-15T20:14
2024-03-15T20:15
выборы президента россии — 2024
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мар - РИА Новости. Явка в первый день выборов президента России в Астраханской области составила 38,42%, сообщает избирательная комиссия региона. "Первый день выборов президента Российской Федерации завершился в Астраханской области... На 20.00 (19.00 мск) явка астраханцев составила 38,42%. Проголосовало 270523 человека", - говорится в сообщении. Избирательные бюллетени собраны в сейф-пакеты, опечатаны, перемещены в сейфы и будут находиться под охраной и видеонаблюдением до завершения 3-дневного голосования. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Голосование в Астраханской области проходит на 583 избирательных участках. В выборах смогут принять участие свыше 710,5 тысячи избирателей региона.
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астраханская область, политика, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Астраханская область, Политика, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, Выборы президента РФ
Явка избирателей на выборах в Астраханской области достигла 38,42 процента
Явка на выборах в Астраханской области в первый день голосования достигла 38,42%