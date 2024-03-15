https://ria.ru/20240315/vybory-1933350487.html

Губернатор Псковской области проголосовал на президентских выборах

Губернатор Псковской области проголосовал на президентских выборах - РИА Новости, 15.03.2024

Губернатор Псковской области проголосовал на президентских выборах

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что принял участие в голосовании на выборах президента РФ. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T19:58

2024-03-15T19:58

2024-03-15T19:58

выборы президента россии — 2024

выборы президента рф

совет федерации рф

николай харитонов

михаил ведерников

псковская область

политика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601513225_0:0:2972:1673_1920x0_80_0_0_a16a11f2f16fd52a5e61efc63cbcc71d.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что принял участие в голосовании на выборах президента РФ. "Плотный рабочий график не мешает выполнению гражданского долга. Проголосовал на выборах президента Российской Федерации. Посетил избирательный участок №5 в Пскове, который расположен на площадке Городского культурного центра. Здесь сделано всё для комфортного и удобного голосования", – написал он в своем Telegram-канале. Как отметил Ведерников, в дни голосования россияне не просто выбирают лидера государства, а определяют судьбу России. "Нам как никогда важно объединиться и проголосовать за будущее Псковской области, за будущее страны. И сделать это очень просто. Приходите на выборы 15, 16 и 17 марта", – призвал он. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

псковская область

россия

псков

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

выборы президента рф, совет федерации рф, николай харитонов, михаил ведерников, псковская область, политика, россия, псков, леонид слуцкий (политик)