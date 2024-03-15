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Губернатор Псковской области проголосовал на президентских выборах
Губернатор Псковской области проголосовал на президентских выборах - РИА Новости, 15.03.2024
Губернатор Псковской области проголосовал на президентских выборах
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что принял участие в голосовании на выборах президента РФ. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T19:58
2024-03-15T19:58
2024-03-15T19:58
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что принял участие в голосовании на выборах президента РФ. "Плотный рабочий график не мешает выполнению гражданского долга. Проголосовал на выборах президента Российской Федерации. Посетил избирательный участок №5 в Пскове, который расположен на площадке Городского культурного центра. Здесь сделано всё для комфортного и удобного голосования", – написал он в своем Telegram-канале. Как отметил Ведерников, в дни голосования россияне не просто выбирают лидера государства, а определяют судьбу России. "Нам как никогда важно объединиться и проголосовать за будущее Псковской области, за будущее страны. И сделать это очень просто. Приходите на выборы 15, 16 и 17 марта", – призвал он. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Губернатор Псковской области проголосовал на президентских выборах
Губернатор Псковской области Ведерников проголосовал на президентских выборах