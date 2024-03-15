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Губернатор Псковской области проголосовал на президентских выборах - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
19:58 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/vybory-1933350487.html
Губернатор Псковской области проголосовал на президентских выборах
Губернатор Псковской области проголосовал на президентских выборах - РИА Новости, 15.03.2024
Губернатор Псковской области проголосовал на президентских выборах
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что принял участие в голосовании на выборах президента РФ. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T19:58
2024-03-15T19:58
выборы президента россии — 2024
выборы президента рф
совет федерации рф
николай харитонов
михаил ведерников
псковская область
политика
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что принял участие в голосовании на выборах президента РФ. "Плотный рабочий график не мешает выполнению гражданского долга. Проголосовал на выборах президента Российской Федерации. Посетил избирательный участок №5 в Пскове, который расположен на площадке Городского культурного центра. Здесь сделано всё для комфортного и удобного голосования", – написал он в своем Telegram-канале. Как отметил Ведерников, в дни голосования россияне не просто выбирают лидера государства, а определяют судьбу России. "Нам как никогда важно объединиться и проголосовать за будущее Псковской области, за будущее страны. И сделать это очень просто. Приходите на выборы 15, 16 и 17 марта", – призвал он. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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выборы президента рф, совет федерации рф, николай харитонов, михаил ведерников, псковская область, политика, россия, псков, леонид слуцкий (политик)
Выборы президента России — 2024, Выборы президента РФ, Совет Федерации РФ, Николай Харитонов, Михаил Ведерников, Псковская область, Политика, Россия, Псков, Леонид Слуцкий (политик)
Губернатор Псковской области проголосовал на президентских выборах

Губернатор Псковской области Ведерников проголосовал на президентских выборах

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМихаил Ведерников
Михаил Ведерников - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Михаил Ведерников. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что принял участие в голосовании на выборах президента РФ.
"Плотный рабочий график не мешает выполнению гражданского долга. Проголосовал на выборах президента Российской Федерации. Посетил избирательный участок №5 в Пскове, который расположен на площадке Городского культурного центра. Здесь сделано всё для комфортного и удобного голосования", – написал он в своем Telegram-канале.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
4 марта, 16:11
Как отметил Ведерников, в дни голосования россияне не просто выбирают лидера государства, а определяют судьбу России.
"Нам как никогда важно объединиться и проголосовать за будущее Псковской области, за будущее страны. И сделать это очень просто. Приходите на выборы 15, 16 и 17 марта", – призвал он.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024Выборы президента РФСовет Федерации РФНиколай ХаритоновМихаил ВедерниковПсковская областьПолитикаРоссияПсковЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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