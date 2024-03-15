https://ria.ru/20240315/vybory-1933347253.html

Явка на выборах в Свердловской области достигла 33,7 процента

Явка на выборах в Свердловской области достигла 33,7 процента - РИА Новости, 15.03.2024

Явка на выборах в Свердловской области достигла 33,7 процента

Явка в первый день выборов президента России в Свердловской области составила 33,70%, сообщает региональная избирательная комиссия. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T19:40

2024-03-15T19:40

2024-03-15T19:40

выборы президента россии — 2024

выборы президента рф

владислав даванков

леонид слуцкий (политик)

свердловская область

политика

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Явка в первый день выборов президента России в Свердловской области составила 33,70%, сообщает региональная избирательная комиссия. "На 20.00 (18.00 мск) часов явка на избирательных участках – 30,42%. Явка в дистанционном электронном голосовании – 65,24% от числа подавших заявление в ДЭГ. Общая явка с учетом ДЭГ ­– 33,70%", - говорится в сообщении. В Свердловской области проведение голосования обеспечивают 81 территориальная избирательная комиссия, а также 2446 постоянных и 38 временных участковых избирательных комиссий. За процессом голосования следить более 8 тысяч общественных наблюдателей и почти 3 тысячи камер. В зоне видеонаблюдения будет находится все помещение для голосования и места хранения бюллетеней. Транслируют сигнал с камер на спецпортал и в Центр общественного наблюдения в Екатеринбурге – непрерывную трансляцию на видеостене могут увидеть наблюдатели и все желающие. Выборы президента России впервые проходят в течение трех дней и будут длиться с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

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выборы президента рф, владислав даванков, леонид слуцкий (политик), свердловская область, политика, россия, екатеринбург, николай харитонов