https://ria.ru/20240315/vybory-1933340243.html

На Пхукете более 800 россиян проголосовали на выборах президента

На Пхукете более 800 россиян проголосовали на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024

На Пхукете более 800 россиян проголосовали на выборах президента

Более 800 россиян проголосовали в первый день выборов президента РФ на избирательном участке в генеральном консульстве России в городе Пхукет, сообщил РИА... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T19:07

2024-03-15T19:07

2024-03-15T19:07

выборы президента россии — 2024

владимир соснов

россия

пхукет (остров)

таиланд

выборы президента рф

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БАНГКОК, 15 мар – РИА Новости. Более 800 россиян проголосовали в первый день выборов президента РФ на избирательном участке в генеральном консульстве России в городе Пхукет, сообщил РИА Новости генеральный консул и председатель участковой избирательной комиссии Владимир Соснов. "За первый день голосования на нашем избирательном участке проголосовали 812 граждан РФ", - сообщил он агентству. Избирательный участок открылся в пятницу в 08.00 по местному времени (04.00 мск) и закрылся в 20.00 (16.00 мск). В субботу и воскресенье избирательный участок на Пхукете будет работать в том же режиме. Он открыт все три дня в связи с тем, что на острове находится значительное число россиян, как проживающих там по долгосрочным визам, так и прибывших в качестве туристов. По данным иммиграционных властей Таиланда, на острове Пхукет по долгосрочным визам проживают около 10 тысяч российских граждан. Помимо россиян из этой категории, по словам членов участковой избирательной комиссии, в пятницу на территории генерального консульства голосовали и российские туристы, прибывшие в Таиланд на короткий срок. В пятницу также прошло голосование на острове Самуи, куда выезжали члены участковой избирательной комиссии, созданной на территории посольства России в Бангкоке. В субботу они проведут голосование в курортном городе Паттайя, а в воскресенье голосование пройдет на основном избирательном участке на территории посольства РФ в Бангкоке.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

россия

пхукет (остров)

таиланд

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владимир соснов, россия, пхукет (остров), таиланд, выборы президента рф