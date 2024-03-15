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На Пхукете более 800 россиян проголосовали на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
19:07 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/vybory-1933340243.html
На Пхукете более 800 россиян проголосовали на выборах президента
На Пхукете более 800 россиян проголосовали на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
На Пхукете более 800 россиян проголосовали на выборах президента
Более 800 россиян проголосовали в первый день выборов президента РФ на избирательном участке в генеральном консульстве России в городе Пхукет, сообщил РИА... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T19:07
2024-03-15T19:07
выборы президента россии — 2024
владимир соснов
россия
пхукет (остров)
таиланд
выборы президента рф
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БАНГКОК, 15 мар – РИА Новости. Более 800 россиян проголосовали в первый день выборов президента РФ на избирательном участке в генеральном консульстве России в городе Пхукет, сообщил РИА Новости генеральный консул и председатель участковой избирательной комиссии Владимир Соснов. "За первый день голосования на нашем избирательном участке проголосовали 812 граждан РФ", - сообщил он агентству. Избирательный участок открылся в пятницу в 08.00 по местному времени (04.00 мск) и закрылся в 20.00 (16.00 мск). В субботу и воскресенье избирательный участок на Пхукете будет работать в том же режиме. Он открыт все три дня в связи с тем, что на острове находится значительное число россиян, как проживающих там по долгосрочным визам, так и прибывших в качестве туристов. По данным иммиграционных властей Таиланда, на острове Пхукет по долгосрочным визам проживают около 10 тысяч российских граждан. Помимо россиян из этой категории, по словам членов участковой избирательной комиссии, в пятницу на территории генерального консульства голосовали и российские туристы, прибывшие в Таиланд на короткий срок. В пятницу также прошло голосование на острове Самуи, куда выезжали члены участковой избирательной комиссии, созданной на территории посольства России в Бангкоке. В субботу они проведут голосование в курортном городе Паттайя, а в воскресенье голосование пройдет на основном избирательном участке на территории посольства РФ в Бангкоке.
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владимир соснов, россия, пхукет (остров), таиланд, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Владимир Соснов, Россия, Пхукет (остров), Таиланд, Выборы президента РФ
На Пхукете более 800 россиян проголосовали на выборах президента

Соснов: на Пхукете более 800 россиян проголосовали на выборах президента

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВыборы президента России
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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БАНГКОК, 15 мар – РИА Новости. Более 800 россиян проголосовали в первый день выборов президента РФ на избирательном участке в генеральном консульстве России в городе Пхукет, сообщил РИА Новости генеральный консул и председатель участковой избирательной комиссии Владимир Соснов.
"За первый день голосования на нашем избирательном участке проголосовали 812 граждан РФ", - сообщил он агентству.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
4 марта, 16:11
Избирательный участок открылся в пятницу в 08.00 по местному времени (04.00 мск) и закрылся в 20.00 (16.00 мск).
В субботу и воскресенье избирательный участок на Пхукете будет работать в том же режиме. Он открыт все три дня в связи с тем, что на острове находится значительное число россиян, как проживающих там по долгосрочным визам, так и прибывших в качестве туристов. По данным иммиграционных властей Таиланда, на острове Пхукет по долгосрочным визам проживают около 10 тысяч российских граждан. Помимо россиян из этой категории, по словам членов участковой избирательной комиссии, в пятницу на территории генерального консульства голосовали и российские туристы, прибывшие в Таиланд на короткий срок.
В пятницу также прошло голосование на острове Самуи, куда выезжали члены участковой избирательной комиссии, созданной на территории посольства России в Бангкоке. В субботу они проведут голосование в курортном городе Паттайя, а в воскресенье голосование пройдет на основном избирательном участке на территории посольства РФ в Бангкоке.
 
Выборы президента России — 2024Владимир СосновРоссияПхукет (остров)ТаиландВыборы президента РФ
 
 
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