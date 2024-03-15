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Путин обсудил выборы президента с постоянными членами Совбеза России

Путин обсудил выборы президента с постоянными членами Совбеза России - РИА Новости, 15.03.2024

Путин обсудил выборы президента с постоянными членами Совбеза России

Президент России Владимир Путин обсудил выборы президента РФ на совещании с постоянными членами Совбеза РФ. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T17:47

2024-03-15T17:47

2024-03-15T18:03

выборы президента россии — 2024

политика

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил выборы президента РФ на совещании с постоянными членами Совбеза РФ."Как известно, сегодня в нашей стране в соответствии с конституцией России начались выборы президента", - заявил Путин в начале совещания.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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В России начались выборы президента 15 марта в России началось голосование на выборах президента, которое продлится три дня. Это первые президентские выборы, которые пройдут в многодневном формате. Список кандидатов состоит из четырех претендентов: вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, выдвинутого партией "Новые люди", лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, члена президиума ЦК КПРФ Николая Харитонова, а также действующего главы государства Владимира Путина, являющегося самовыдвиженцем. Всего в дни голосования организовано более 94 тысяч избирательных участков. Свои голоса уже отдали министр обороны России Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Крыма Сергей Аксенов и другие. 2024-03-15T17:47 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, совет федерации рф