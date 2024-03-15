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Путин обсудил выборы президента с постоянными членами Совбеза России
Путин обсудил выборы президента с постоянными членами Совбеза России - РИА Новости, 15.03.2024
Путин обсудил выборы президента с постоянными членами Совбеза России
Президент России Владимир Путин обсудил выборы президента РФ на совещании с постоянными членами Совбеза РФ. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T17:47
2024-03-15T17:47
2024-03-15T18:03
выборы президента россии — 2024
политика
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил выборы президента РФ на совещании с постоянными членами Совбеза РФ."Как известно, сегодня в нашей стране в соответствии с конституцией России начались выборы президента", - заявил Путин в начале совещания.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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В России начались выборы президента
15 марта в России началось голосование на выборах президента, которое продлится три дня. Это первые президентские выборы, которые пройдут в многодневном формате. Список кандидатов состоит из четырех претендентов: вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, выдвинутого партией "Новые люди", лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, члена президиума ЦК КПРФ Николая Харитонова, а также действующего главы государства Владимира Путина, являющегося самовыдвиженцем. Всего в дни голосования организовано более 94 тысяч избирательных участков. Свои голоса уже отдали министр обороны России Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Крыма Сергей Аксенов и другие.
2024-03-15T17:47
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политика, россия, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Совет Федерации РФ
Путин обсудил выборы президента с постоянными членами Совбеза России
Путин обсудил выборы президента на совещании с постоянными членами Совбеза РФ
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил выборы президента РФ на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
"Как известно, сегодня в нашей стране в соответствии с конституцией России начались выборы президента", - заявил Путин в начале совещания.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.