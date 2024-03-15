https://ria.ru/20240315/vybory-1933310854.html

Явка на выборах в Томской области составила около 30 процентов

Явка на выборах в Томской области составила около 30 процентов - РИА Новости, 15.03.2024

Явка на выборах в Томской области составила около 30 процентов

Явка избирателей в первый день голосования на выборах президента России в Томской области с учетом дистанционного электронного голосования составила около 30%,... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T17:39

2024-03-15T17:39

2024-03-15T17:42

выборы президента россии — 2024

выборы президента рф

политика

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николай харитонов

владислав даванков

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НОВОСИБИРСК, 15 мар – РИА Новости. Явка избирателей в первый день голосования на выборах президента России в Томской области с учетом дистанционного электронного голосования составила около 30%, сообщает облизбирком. "Явка избирателей Томской области на 20.00 (16.00 мск): 25,21% - голосование на избирательных участках, 68% - участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ)", - говорится в сообщении комиссии в Telegram-канале. В облизбиркоме РИА Новости уточнили, что таким образом, с учетом ДЭГ, общая явка составляет около 30%. В Томской области на выборах президента России работают 747 избирательных участков, из них 286 крупных участков региона оборудованы камерами. С 10 по 12 марта в северных районах региона прошло досрочное голосование для вахтовиков. В нем приняли участие 846 работников месторождений. Также в регионе с 15 по 17 марта можно проголосовать дистанционно. Всего в выборах в Томской области смогут принять участие 752 604 избирателя. Совет федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. На прошлых президентских выборах в марте 2018 года явка избирателей в Томской области составила 59,27%. Выборы тогда проходили в один день.

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выборы президента рф, политика, томская область, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф