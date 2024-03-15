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Явка избирателей на выборах в Карелии достигла 18,47 процента
Явка избирателей на выборах в Карелии достигла 18,47 процента - РИА Новости, 15.03.2024
Явка избирателей на выборах в Карелии достигла 18,47 процента
Явка избирателей на выборах президента РФ на 15.00 мск в Карелии составила 18,47%, сообщил республиканский избирком. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T17:24
2024-03-15T17:24
2024-03-15T17:24
выборы президента россии — 2024
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ на 15.00 мск в Карелии составила 18,47%, сообщил республиканский избирком. "По состоянию на 15:00 15 марта явка избирателей составила 18,47% от числа избирателей Карелии", - говорится в сообщении. Также отмечается, что общее количество учтенных бюллетеней дистанционного электронного голосования - 12 554, что составляет 27,33% от общего количества участников. "Все участки работают в штатном режиме, прозрачность и легитимность выборов под контролем корпуса наблюдателей, систем видеонаблюдения и видеофиксации. С утра мы видим высокую активность избирателей-участников дистанционного электронного голосования. Более 27,3% избирателей-участников ДЭГ уже проголосовало. Эта электоральная активность показывает заинтересованность жителей Карелии в судьбе своей страны. По Карелии общая явка (с учетом ДЭГ) - 19,3%", - отметил председатель избиркома Карелии Алексей Бахилин, слова которого приводятся в сообщении. Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html
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политика, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Выборы президента РФ
Явка избирателей на выборах в Карелии достигла 18,47 процента
Явка избирателей на выборах президента РФ в Карелии достигла 18,47 процента