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В Новосибирской области явка в первый день выборов превысила 27 процентов - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
17:21 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/vybory-1933303680.html
В Новосибирской области явка в первый день выборов превысила 27 процентов
В Новосибирской области явка в первый день выборов превысила 27 процентов - РИА Новости, 15.03.2024
В Новосибирской области явка в первый день выборов превысила 27 процентов
Явка избирателей в первый день голосования на выборах президента России в Новосибирской области с учетом дистанционного голосования составила 27,55%, сообщает... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T17:21
2024-03-15T17:21
выборы президента россии — 2024
политика
новосибирская область
россия
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НОВОСИБИРСК, 15 мар – РИА Новости. Явка избирателей в первый день голосования на выборах президента России в Новосибирской области с учетом дистанционного голосования составила 27,55%, сообщает облизбирком в своем Telegram-канале. "По состоянию на 20.00 (16.00 мск) 15 марта, явка избирателей в Новосибирской области составила 23,65%, проголосовали 462 517 избирателей (без учета дистанционного голосования)", - говорится в сообщении. По данным комиссии, на момент закрытия избирательных участков дистанционно проголосовал 144 231 избиратель (59%). Таким образом, общая явка составила 27,55%. В Новосибирской области для голосования работают 1804 постоянных избирательных участка. Также в регионе применяется дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) применяются на 375 избирательных участках в Новосибирске и наукограде Кольцово. Видеонаблюдение планируется применять на 972 участках. На 1 января 2024 года численность избирателей в Новосибирской области составляет 2 175 076 человек. Совет федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. На прошлых президентских выборах в марте 2018 года явка избирателей в Новосибирской области составила 60,41%. Выборы тогда проходили в один день.
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В России начались выборы президента
15 марта в России началось голосование на выборах президента, которое продлится три дня. Это первые президентские выборы, которые пройдут в многодневном формате. Список кандидатов состоит из четырех претендентов: вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, выдвинутого партией "Новые люди", лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, члена президиума ЦК КПРФ Николая Харитонова, а также действующего главы государства Владимира Путина, являющегося самовыдвиженцем. Всего в дни голосования организовано более 94 тысяч избирательных участков. Свои голоса уже отдали министр обороны России Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Крыма Сергей Аксенов и другие.
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политика, новосибирская область, россия, новосибирск
Выборы президента России — 2024, Политика, Новосибирская область, Россия, Новосибирск
В Новосибирской области явка в первый день выборов превысила 27 процентов

Явка избирателей в первый день выборов в Новосибирской области составила 27,55%

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВыборы президента России
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Выборы президента России
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 15 мар – РИА Новости. Явка избирателей в первый день голосования на выборах президента России в Новосибирской области с учетом дистанционного голосования составила 27,55%, сообщает облизбирком в своем Telegram-канале.
"По состоянию на 20.00 (16.00 мск) 15 марта, явка избирателей в Новосибирской области составила 23,65%, проголосовали 462 517 избирателей (без учета дистанционного голосования)", - говорится в сообщении.
По данным комиссии, на момент закрытия избирательных участков дистанционно проголосовал 144 231 избиратель (59%). Таким образом, общая явка составила 27,55%.
В Новосибирской области для голосования работают 1804 постоянных избирательных участка. Также в регионе применяется дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) применяются на 375 избирательных участках в Новосибирске и наукограде Кольцово. Видеонаблюдение планируется применять на 972 участках. На 1 января 2024 года численность избирателей в Новосибирской области составляет 2 175 076 человек.
Совет федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
На прошлых президентских выборах в марте 2018 года явка избирателей в Новосибирской области составила 60,41%. Выборы тогда проходили в один день.
Дистанционное электронное голосование на выборах президента России
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