https://ria.ru/20240315/vybory-1933303065.html
Собянин проголосовал онлайн на выборах президента
Собянин проголосовал онлайн на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
Собянин проголосовал онлайн на выборах президента
Мэр Москвы Серей Собянин сообщил в своем Тelegram-канале, что проголосовал онлайн на выборах президента РФ. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T17:19
2024-03-15T17:19
2024-03-15T17:28
выборы президента россии — 2024
выборы президента рф
политика
москва
россия
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933303558_0:34:1280:754_1920x0_80_0_0_936b5215ff83102da0dcb9c3582dbb80.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Серей Собянин сообщил в своем Тelegram-канале, что проголосовал онлайн на выборах президента РФ."С каждым годом количество москвичей, голосующих онлайн, становится больше. Очень удобная форма. В голосовании принимают участие даже те, кто последние двадцать лет не приходил на участки... Сегодня я тоже проголосовал онлайн", - написал Собянин.Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933303558_81:0:1086:754_1920x0_80_0_0_c34425ace72e45d6fc0ca6b2d0726782.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выборы президента рф, политика, москва, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Выборы президента РФ, Политика, Москва, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
Собянин проголосовал онлайн на выборах президента
Собянин проголосовал онлайн на выборах президента РФ