https://ria.ru/20240315/vybory-1933303065.html

Собянин проголосовал онлайн на выборах президента

Собянин проголосовал онлайн на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024

Собянин проголосовал онлайн на выборах президента

Мэр Москвы Серей Собянин сообщил в своем Тelegram-канале, что проголосовал онлайн на выборах президента РФ. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T17:19

2024-03-15T17:19

2024-03-15T17:28

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Серей Собянин сообщил в своем Тelegram-канале, что проголосовал онлайн на выборах президента РФ."С каждым годом количество москвичей, голосующих онлайн, становится больше. Очень удобная форма. В голосовании принимают участие даже те, кто последние двадцать лет не приходил на участки... Сегодня я тоже проголосовал онлайн", - написал Собянин.Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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выборы президента рф, политика, москва, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф