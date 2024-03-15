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Собянин проголосовал онлайн на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
17:19 15.03.2024 (обновлено: 17:28 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/vybory-1933303065.html
Собянин проголосовал онлайн на выборах президента
Собянин проголосовал онлайн на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
Собянин проголосовал онлайн на выборах президента
Мэр Москвы Серей Собянин сообщил в своем Тelegram-канале, что проголосовал онлайн на выборах президента РФ. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T17:19
2024-03-15T17:28
выборы президента россии — 2024
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николай харитонов
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Серей Собянин сообщил в своем Тelegram-канале, что проголосовал онлайн на выборах президента РФ."С каждым годом количество москвичей, голосующих онлайн, становится больше. Очень удобная форма. В голосовании принимают участие даже те, кто последние двадцать лет не приходил на участки... Сегодня я тоже проголосовал онлайн", - написал Собянин.Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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выборы президента рф, политика, москва, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Выборы президента РФ, Политика, Москва, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
Собянин проголосовал онлайн на выборах президента

Собянин проголосовал онлайн на выборах президента РФ

© Фото : Мэр Москвы Сергей Собянин/TelegramМэр Москвы Сергей Собянин проголосовал онлайн на выборах президента России
Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал онлайн на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© Фото : Мэр Москвы Сергей Собянин/Telegram
Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал онлайн на выборах президента России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Серей Собянин сообщил в своем Тelegram-канале, что проголосовал онлайн на выборах президента РФ.
"С каждым годом количество москвичей, голосующих онлайн, становится больше. Очень удобная форма. В голосовании принимают участие даже те, кто последние двадцать лет не приходил на участки... Сегодня я тоже проголосовал онлайн", - написал Собянин.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
4 марта, 16:11
Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024Выборы президента РФПолитикаМоскваРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав ДаванковСовет Федерации РФ
 
 
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