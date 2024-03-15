https://ria.ru/20240315/vybory-1933302196.html

Источник рассказал о планах ЕС сделать заявление по выборам в России

Источник рассказал о планах ЕС сделать заявление по выборам в России - РИА Новости, 15.03.2024

Источник рассказал о планах ЕС сделать заявление по выборам в России

Страны ЕС планируют опубликовать 18 марта совместное заявление по выборам в России, а также обсудить эту тему на полях встречи глав МИД сообщества в Брюсселе,... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T17:18

2024-03-15T17:18

2024-03-15T17:18

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БРЮССЕЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Страны ЕС планируют опубликовать 18 марта совместное заявление по выборам в России, а также обсудить эту тему на полях встречи глав МИД сообщества в Брюсселе, сообщил журналистам высокопоставленный европейский источник. "Да, они будут это обсуждать, кроме того, страны ЕС планируют выступить с совместным заявлением в понедельник утром", - сказал он. Встреча глав МИД пройдет в Брюсселе 18 марта. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html

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