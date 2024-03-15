https://ria.ru/20240315/vybory-1933299798.html

Самая маленькая девушка России проголосовала в приграничном курском поселке

Самая маленькая девушка России проголосовала в приграничном курском поселке - РИА Новости, 15.03.2024

Самая маленькая девушка России проголосовала в приграничном курском поселке

Самая маленькая девушка России Полина Скорик впервые проголосовала на президентских выборах в приграничном посёлке Глушково Курской области, сообщила... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T17:09

2024-03-15T17:09

2024-03-15T17:09

выборы президента россии — 2024

политика

курская область

глушковский район

россия

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ВОРОНЕЖ, 15 мар - РИА Новости. Самая маленькая девушка России Полина Скорик впервые проголосовала на президентских выборах в приграничном посёлке Глушково Курской области, сообщила региональная избирательная комиссия в Telegram-канале. Рост Полины – всего 80 сантиметров. У нее редкое заболевание — аноксетическая дисплазия. В России такой диагноз только у нее. "В поселке Глушково Курской области свой голос впервые отдала самая маленькая девушка России Полина Скорик. Несмотря на неспокойную обстановку (Полина живет в приграничье), девушка посетила избирательный участок и свой выбор сделала. Надеемся, молодежь Глушковского района, да и всей Курской области последует ее примеру", — говорится в Telegram-канале избирательной комиссии Курской области. В Курской области около 5000 впервые голосующих избирателей, члены УИК вручают впервые голосующим избирателям сувениры в память о своем первом голосовании. В регионе на выборах президента РФ работают 997 избирательных участков и ещё один открыт на железнодорожном вокзале для голосования лиц без регистрации по месту жительства. За ходом избирательного процесса следят более 260 наблюдателей. Людям старшего возраста помогают около 200 волонтёров. В Курской области работает система дистанционного электронного голосования. Совет федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html

курская область

глушковский район

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политика, курская область, глушковский район, россия