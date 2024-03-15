Рейтинг@Mail.ru
Самая маленькая девушка России проголосовала в приграничном курском поселке - РИА Новости, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
17:09 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/vybory-1933299798.html
Самая маленькая девушка России проголосовала в приграничном курском поселке
Самая маленькая девушка России проголосовала в приграничном курском поселке - РИА Новости, 15.03.2024
Самая маленькая девушка России проголосовала в приграничном курском поселке
Самая маленькая девушка России Полина Скорик впервые проголосовала на президентских выборах в приграничном посёлке Глушково Курской области, сообщила... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T17:09
2024-03-15T17:09
выборы президента россии — 2024
политика
курская область
глушковский район
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933299015_0:487:2107:1672_1920x0_80_0_0_9197e22fb8bb0fde4f9c93105d7ecfe8.jpg
ВОРОНЕЖ, 15 мар - РИА Новости. Самая маленькая девушка России Полина Скорик впервые проголосовала на президентских выборах в приграничном посёлке Глушково Курской области, сообщила региональная избирательная комиссия в Telegram-канале. Рост Полины – всего 80 сантиметров. У нее редкое заболевание — аноксетическая дисплазия. В России такой диагноз только у нее. "В поселке Глушково Курской области свой голос впервые отдала самая маленькая девушка России Полина Скорик. Несмотря на неспокойную обстановку (Полина живет в приграничье), девушка посетила избирательный участок и свой выбор сделала. Надеемся, молодежь Глушковского района, да и всей Курской области последует ее примеру", — говорится в Telegram-канале избирательной комиссии Курской области. В Курской области около 5000 впервые голосующих избирателей, члены УИК вручают впервые голосующим избирателям сувениры в память о своем первом голосовании. В регионе на выборах президента РФ работают 997 избирательных участков и ещё один открыт на железнодорожном вокзале для голосования лиц без регистрации по месту жительства. За ходом избирательного процесса следят более 260 наблюдателей. Людям старшего возраста помогают около 200 волонтёров. В Курской области работает система дистанционного электронного голосования. Совет федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html
курская область
глушковский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933299015_0:92:2107:1672_1920x0_80_0_0_871833aa1fc0c9e2ff6a0eba16614038.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, курская область, глушковский район, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Курская область, Глушковский район, Россия
Самая маленькая девушка России проголосовала в приграничном курском поселке

Самая маленькая девушка России проголосовала в курском поселке Глушково

© Избирком Курск/TelegramСамая маленькая девушка России проголосовала в приграничном курском поселке Глушково
Самая маленькая девушка России проголосовала в приграничном курском поселке Глушково
© Избирком Курск/Telegram
Самая маленькая девушка России проголосовала в приграничном курском поселке Глушково
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 15 мар - РИА Новости. Самая маленькая девушка России Полина Скорик впервые проголосовала на президентских выборах в приграничном посёлке Глушково Курской области, сообщила региональная избирательная комиссия в Telegram-канале.
Рост Полины – всего 80 сантиметров. У нее редкое заболевание — аноксетическая дисплазия. В России такой диагноз только у нее.
Подготовка к выборам президента РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Процедура выборов президента Российской Федерации
Вчера, 02:00
"В поселке Глушково Курской области свой голос впервые отдала самая маленькая девушка России Полина Скорик. Несмотря на неспокойную обстановку (Полина живет в приграничье), девушка посетила избирательный участок и свой выбор сделала. Надеемся, молодежь Глушковского района, да и всей Курской области последует ее примеру", — говорится в Telegram-канале избирательной комиссии Курской области.
В Курской области около 5000 впервые голосующих избирателей, члены УИК вручают впервые голосующим избирателям сувениры в память о своем первом голосовании.
В регионе на выборах президента РФ работают 997 избирательных участков и ещё один открыт на железнодорожном вокзале для голосования лиц без регистрации по месту жительства. За ходом избирательного процесса следят более 260 наблюдателей. Людям старшего возраста помогают около 200 волонтёров. В Курской области работает система дистанционного электронного голосования.
Совет федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаКурская областьГлушковский районРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала