https://ria.ru/20240315/vybory-1933295249.html
Явка избирателей на выборах в Северной Осетии составила 24,44 процента
Явка избирателей на выборах в Северной Осетии составила 24,44 процента - РИА Новости, 15.03.2024
Явка избирателей на выборах в Северной Осетии составила 24,44 процента
Явка на выборах президента РФ в Северной Осетии на 15.00 первого дня голосования составила 24,44%, сообщили в республиканском избиркоме со ссылкой на ГАС... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T16:58
2024-03-15T16:58
2024-03-15T16:58
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ПЯТИГОРСК, 15 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Северной Осетии на 15.00 первого дня голосования составила 24,44%, сообщили в республиканском избиркоме со ссылкой на ГАС "Выборы". "По данным Государственной автоматизированной системы "Выборы" (ГАС "Выборы") на 15.00 часов 15 марта 2024 года в голосовании приняли участие 124 162 избирателя, что составляет 24,44% от общей численности избирателей в списках избирателей", – говорится в сообщении в Telegram-канале избиркома республики. В дни голосования на территории Северной Осетии задействовано 10 территориальных и 331 участковая избирательная комиссия, также организовано 24 избирательных участка в местах временного пребывания граждан – в аэропорту Владикавказа, на ж/д вокзалах, в СИЗО и в медучреждениях. По данным на 1 января 2024 года, всего в республике зарегистрированы более 500 тысяч избирателей. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024, Выборы президента РФ, Совет Федерации РФ, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий (политик), Россия, Владикавказ, Политика, Николай Харитонов
Явка избирателей на выборах в Северной Осетии составила 24,44 процента
Явка избирателей на выборах президента РФ в Северной Осетии составила 24,44%