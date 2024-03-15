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Явка избирателей на выборах в Северной Осетии составила 24,44 процента

Явка избирателей на выборах в Северной Осетии составила 24,44 процента - РИА Новости, 15.03.2024

Явка избирателей на выборах в Северной Осетии составила 24,44 процента

Явка на выборах президента РФ в Северной Осетии на 15.00 первого дня голосования составила 24,44%, сообщили в республиканском избиркоме со ссылкой на ГАС... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T16:58

2024-03-15T16:58

2024-03-15T16:58

выборы президента россии — 2024

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совет федерации рф

владислав даванков

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ПЯТИГОРСК, 15 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Северной Осетии на 15.00 первого дня голосования составила 24,44%, сообщили в республиканском избиркоме со ссылкой на ГАС "Выборы". "По данным Государственной автоматизированной системы "Выборы" (ГАС "Выборы") на 15.00 часов 15 марта 2024 года в голосовании приняли участие 124 162 избирателя, что составляет 24,44% от общей численности избирателей в списках избирателей", – говорится в сообщении в Telegram-канале избиркома республики. В дни голосования на территории Северной Осетии задействовано 10 территориальных и 331 участковая избирательная комиссия, также организовано 24 избирательных участка в местах временного пребывания граждан – в аэропорту Владикавказа, на ж/д вокзалах, в СИЗО и в медучреждениях. По данным на 1 января 2024 года, всего в республике зарегистрированы более 500 тысяч избирателей. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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выборы президента рф, совет федерации рф, владислав даванков, леонид слуцкий (политик), россия, владикавказ, политика, николай харитонов