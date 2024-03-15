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В Москве более двух миллионов человек проголосовали онлайн на выборах
В Москве более двух миллионов человек проголосовали онлайн на выборах - РИА Новости, 15.03.2024
В Москве более двух миллионов человек проголосовали онлайн на выборах
Более 2 миллионов человек проголосовали электронно на выборах президента РФ в Москве, следует из данных сервиса по наблюдению за голосованием. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T16:56
2024-03-15T16:56
2024-03-15T16:56
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Более 2 миллионов человек проголосовали электронно на выборах президента РФ в Москве, следует из данных сервиса по наблюдению за голосованием. "Выдано бюллетеней - 2 016 864, получено бюллетеней - 2 004 147", - говорится в сообщении. Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024, Политика, Москва, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, Выборы президента РФ
В Москве более двух миллионов человек проголосовали онлайн на выборах
В Москве более двух миллионов человек проголосовали онлайн на выборах президента