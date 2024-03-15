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В Москве более двух миллионов человек проголосовали онлайн на выборах - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
16:56 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/vybory-1933294486.html
В Москве более двух миллионов человек проголосовали онлайн на выборах
В Москве более двух миллионов человек проголосовали онлайн на выборах - РИА Новости, 15.03.2024
В Москве более двух миллионов человек проголосовали онлайн на выборах
Более 2 миллионов человек проголосовали электронно на выборах президента РФ в Москве, следует из данных сервиса по наблюдению за голосованием. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T16:56
2024-03-15T16:56
выборы президента россии — 2024
политика
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леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Более 2 миллионов человек проголосовали электронно на выборах президента РФ в Москве, следует из данных сервиса по наблюдению за голосованием. "Выдано бюллетеней - 2 016 864, получено бюллетеней - 2 004 147", - говорится в сообщении. Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, москва, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Москва, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, Выборы президента РФ
В Москве более двух миллионов человек проголосовали онлайн на выборах

В Москве более двух миллионов человек проголосовали онлайн на выборах президента

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛюди голосуют на выборах президента России на избирательном участке в Москве
Люди голосуют на выборах президента России на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Люди голосуют на выборах президента России на избирательном участке в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Более 2 миллионов человек проголосовали электронно на выборах президента РФ в Москве, следует из данных сервиса по наблюдению за голосованием.
"Выдано бюллетеней - 2 016 864, получено бюллетеней - 2 004 147", - говорится в сообщении.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
4 марта, 16:11
Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаМоскваРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав ДаванковСовет Федерации РФВыборы президента РФ
 
 
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