Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
16:51 15.03.2024 (обновлено: 18:23 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/vybory-1933293402.html
Патриарх Кирилл проголосовал на выборах президента
Патриарх Кирилл проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
Патриарх Кирилл проголосовал на выборах президента
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал на выборах президента России, говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой патриарха. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T16:51
2024-03-15T18:23
выборы президента россии — 2024
политика
патриарх кирилл (владимир гундяев)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933325748_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9288c78452824b391521e365f53d0753.jpg
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал на выборах президента России, говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой патриарха. Предстоятель РПЦ проголосовал очно в столичном Даниловом ставропигиальном мужском монастыре – патриаршей резиденции, следует из сообщения. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933325748_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_cbe2bffe353bc11cdda98c59ddfc3aa5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Россия
Патриарх Кирилл проголосовал на выборах президента

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал на выборах президента России

© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ | Перейти в медиабанкСвятейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принимает участие в выборах президента России. 15 марта 2024
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принимает участие в выборах президента России. 15 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ
Перейти в медиабанк
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принимает участие в выборах президента России. 15 марта 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал на выборах президента России, говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой патриарха.
Предстоятель РПЦ проголосовал очно в столичном Даниловом ставропигиальном мужском монастыре – патриаршей резиденции, следует из сообщения.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала