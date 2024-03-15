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Патриарх Кирилл проголосовал на выборах президента
Патриарх Кирилл проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
Патриарх Кирилл проголосовал на выборах президента
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал на выборах президента России, говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой патриарха. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T16:51
2024-03-15T16:51
2024-03-15T18:23
выборы президента россии — 2024
политика
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал на выборах президента России, говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой патриарха. Предстоятель РПЦ проголосовал очно в столичном Даниловом ставропигиальном мужском монастыре – патриаршей резиденции, следует из сообщения. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Россия
Патриарх Кирилл проголосовал на выборах президента
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал на выборах президента России
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал на выборах президента России, говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой патриарха.
Предстоятель РПЦ проголосовал очно в столичном Даниловом ставропигиальном мужском монастыре – патриаршей резиденции, следует из сообщения.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.