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Патриарх Кирилл проголосовал на выборах президента

Патриарх Кирилл проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024

Патриарх Кирилл проголосовал на выборах президента

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал на выборах президента России, говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой патриарха. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T16:51

2024-03-15T16:51

2024-03-15T18:23

выборы президента россии — 2024

политика

патриарх кирилл (владимир гундяев)

россия

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал на выборах президента России, говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой патриарха. Предстоятель РПЦ проголосовал очно в столичном Даниловом ставропигиальном мужском монастыре – патриаршей резиденции, следует из сообщения. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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2024

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политика, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия