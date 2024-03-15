https://ria.ru/20240315/vybory-1933290658.html

Явка избирателей на выборах в Самарской области достигла 23,6 процента

Явка избирателей на выборах в Самарской области достигла 23,6 процента - РИА Новости, 15.03.2024

Явка избирателей на выборах в Самарской области достигла 23,6 процента

Явка на выборах президента России в Самарской области, по данным на 15.00 по местному времени (14.00 мск), составила 23,6%, сообщили журналистам в региональном... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T16:44

2024-03-15T16:44

2024-03-15T16:44

выборы президента россии — 2024

политика

самарская область

россия

самара

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

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САМАРА, 15 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента России в Самарской области, по данным на 15.00 по местному времени (14.00 мск), составила 23,6%, сообщили журналистам в региональном избиркоме. "Сегодня с самого утра избиратели активно голосуют на участках. На ряде участков образовались и небольшие очереди. Но голосование даже с ними не занимает более пяти минут. По данным регионального фрагмента ГАС Выборы на 15.00, в Самарской области проголосовало 561 866 избирателей, таким образом явка составляет 23,6%", - говорится в сообщении избиркома. Активнее всего голосуют жители Похвистневского, Исаклинского и Шигонского районов. В Самаре явка составляет 18,7%, в Тольятти - 17,6%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. В Самарской области в 2018 году явка избирателей на выборы президента РФ составила 66,91%, тогда голосование проводилось в течение одного дня - 18 марта.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

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политика, самарская область, россия, самара, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, выборы президента рф