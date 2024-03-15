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Явка избирателей на выборах в Псковской области достигла 15,1 процента
Явка избирателей на выборах в Псковской области достигла 15,1 процента - РИА Новости, 15.03.2024
Явка избирателей на выборах в Псковской области достигла 15,1 процента
Явка на выборах президента РФ в Псковской области по данным на 15.00 мск пятницы превысила 15% без учета дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщили РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T16:39
2024-03-15T16:39
2024-03-15T16:39
выборы президента россии — 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Псковской области по данным на 15.00 мск пятницы превысила 15% без учета дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщили региональные власти. "В Псковской области избиратели приходят голосовать парами и даже целыми семьями. И это здорово. В регионе явка на 15:00 (совпадает с мск) 15 марта составила 15,1%. Проголосовало 62 696 человек из 413 829 избирателей без учёта ДЭГ", – информирует правительство Псковской области в своем Telegram-канале. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Явка избирателей на выборах в Псковской области достигла 15,1 процента
Явка избирателей на выборах президента РФ в Псковской области достигла 15, 1%