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Явка избирателей на выборах в Псковской области достигла 15,1 процента

Явка избирателей на выборах в Псковской области достигла 15,1 процента - РИА Новости, 15.03.2024

Явка избирателей на выборах в Псковской области достигла 15,1 процента

Явка на выборах президента РФ в Псковской области по данным на 15.00 мск пятницы превысила 15% без учета дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщили РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T16:39

2024-03-15T16:39

2024-03-15T16:39

выборы президента россии — 2024

выборы президента рф

владислав даванков

леонид слуцкий (политик)

политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Псковской области по данным на 15.00 мск пятницы превысила 15% без учета дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщили региональные власти. "В Псковской области избиратели приходят голосовать парами и даже целыми семьями. И это здорово. В регионе явка на 15:00 (совпадает с мск) 15 марта составила 15,1%. Проголосовало 62 696 человек из 413 829 избирателей без учёта ДЭГ", – информирует правительство Псковской области в своем Telegram-канале. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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выборы президента рф, владислав даванков, леонид слуцкий (политик), политика, псковская область, россия, николай харитонов, совет федерации рф