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Избирком прокомментировал сообщения о взрыве на участке в Белгороде
Избирком прокомментировал сообщения о взрыве на участке в Белгороде - РИА Новости, 15.03.2024
Избирком прокомментировал сообщения о взрыве на участке в Белгороде
Информация о взрыве, якобы произошедшем на избирательном участке в Белгороде, является фейком, сообщила в Telegram-канале председатель избирательной комиссии... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T15:58
2024-03-15T15:58
2024-03-15T15:59
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БЕЛГОРОД, 15 мар – РИА Новости. Информация о взрыве, якобы произошедшем на избирательном участке в Белгороде, является фейком, сообщила в Telegram-канале председатель избирательной комиссии Белгородской области Любовь Калабина, подчеркнув, что все избирательные участки города работают в штатном режиме. "Уважаемые избиратели, сейчас в интернете распространяется видео о якобы взрыве на избирательном участке в Белгороде. Это фейк. Все избирательные участки города Белгорода работают в штатном режиме. Мы ежеминутно на связи с нашими участковыми комиссиями. Доверяйте только официальным источникам информации", - сказала Калабина в видео. Белгород и ряд других территорий Белгородской области в пятницу подверглись атакам со стороны ВСУ. Погибли два человека – в Белгороде и городе Грайворон. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
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Избирком прокомментировал сообщения о взрыве на участке в Белгороде
Белгородский избирком назвал сообщения о взрыве на избирательном участке фейком
БЕЛГОРОД, 15 мар – РИА Новости.
Информация о взрыве, якобы произошедшем на избирательном участке в Белгороде, является фейком, сообщила в Telegram-канале
председатель избирательной комиссии Белгородской области Любовь Калабина, подчеркнув, что все избирательные участки города работают в штатном режиме.
"Уважаемые избиратели, сейчас в интернете распространяется видео о якобы взрыве на избирательном участке в Белгороде. Это фейк. Все избирательные участки города Белгорода работают в штатном режиме. Мы ежеминутно на связи с нашими участковыми комиссиями. Доверяйте только официальным источникам информации", - сказала Калабина в видео.
В Челябинской области на избирательном участке пытались поджечь петарду
Белгород и ряд других территорий Белгородской области в пятницу подверглись атакам со стороны ВСУ. Погибли два человека – в Белгороде и городе Грайворон.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.