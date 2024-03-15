https://ria.ru/20240315/vybory-1933273163.html

Избирком прокомментировал сообщения о взрыве на участке в Белгороде

Избирком прокомментировал сообщения о взрыве на участке в Белгороде - РИА Новости, 15.03.2024

Избирком прокомментировал сообщения о взрыве на участке в Белгороде

Информация о взрыве, якобы произошедшем на избирательном участке в Белгороде, является фейком, сообщила в Telegram-канале председатель избирательной комиссии... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T15:58

2024-03-15T15:58

2024-03-15T15:59

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БЕЛГОРОД, 15 мар – РИА Новости. Информация о взрыве, якобы произошедшем на избирательном участке в Белгороде, является фейком, сообщила в Telegram-канале председатель избирательной комиссии Белгородской области Любовь Калабина, подчеркнув, что все избирательные участки города работают в штатном режиме. "Уважаемые избиратели, сейчас в интернете распространяется видео о якобы взрыве на избирательном участке в Белгороде. Это фейк. Все избирательные участки города Белгорода работают в штатном режиме. Мы ежеминутно на связи с нашими участковыми комиссиями. Доверяйте только официальным источникам информации", - сказала Калабина в видео. Белгород и ряд других территорий Белгородской области в пятницу подверглись атакам со стороны ВСУ. Погибли два человека – в Белгороде и городе Грайворон. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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Ольга Фомченкова

политика, белгород, белгородская область, цик рф