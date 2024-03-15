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Избирком прокомментировал сообщения о взрыве на участке в Белгороде - РИА Новости, 15.03.2024
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15:58 15.03.2024 (обновлено: 15:59 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/vybory-1933273163.html
Избирком прокомментировал сообщения о взрыве на участке в Белгороде
Избирком прокомментировал сообщения о взрыве на участке в Белгороде - РИА Новости, 15.03.2024
Избирком прокомментировал сообщения о взрыве на участке в Белгороде
Информация о взрыве, якобы произошедшем на избирательном участке в Белгороде, является фейком, сообщила в Telegram-канале председатель избирательной комиссии... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T15:58
2024-03-15T15:59
выборы президента россии — 2024
политика
белгород
белгородская область
цик рф
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БЕЛГОРОД, 15 мар – РИА Новости. Информация о взрыве, якобы произошедшем на избирательном участке в Белгороде, является фейком, сообщила в Telegram-канале председатель избирательной комиссии Белгородской области Любовь Калабина, подчеркнув, что все избирательные участки города работают в штатном режиме. "Уважаемые избиратели, сейчас в интернете распространяется видео о якобы взрыве на избирательном участке в Белгороде. Это фейк. Все избирательные участки города Белгорода работают в штатном режиме. Мы ежеминутно на связи с нашими участковыми комиссиями. Доверяйте только официальным источникам информации", - сказала Калабина в видео. Белгород и ряд других территорий Белгородской области в пятницу подверглись атакам со стороны ВСУ. Погибли два человека – в Белгороде и городе Грайворон. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, белгород, белгородская область, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Белгород, Белгородская область, ЦИК РФ
Избирком прокомментировал сообщения о взрыве на участке в Белгороде

Белгородский избирком назвал сообщения о взрыве на избирательном участке фейком

© Фото : Избирком Белгородской области/TelegramКадр фейкового видео про взрыв на избирательном участке в Белгороде
Кадр фейкового видео про взрыв на избирательном участке в Белгороде - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© Фото : Избирком Белгородской области/Telegram
Кадр фейкового видео про взрыв на избирательном участке в Белгороде
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 15 мар – РИА Новости. Информация о взрыве, якобы произошедшем на избирательном участке в Белгороде, является фейком, сообщила в Telegram-канале председатель избирательной комиссии Белгородской области Любовь Калабина, подчеркнув, что все избирательные участки города работают в штатном режиме.
"Уважаемые избиратели, сейчас в интернете распространяется видео о якобы взрыве на избирательном участке в Белгороде. Это фейк. Все избирательные участки города Белгорода работают в штатном режиме. Мы ежеминутно на связи с нашими участковыми комиссиями. Доверяйте только официальным источникам информации", - сказала Калабина в видео.
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Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаБелгородБелгородская областьЦИК РФ
 
 
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