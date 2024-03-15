https://ria.ru/20240315/vybory-1933271565.html
В Новосибирской области девушка брызнула на книгу избирателей
В Новосибирской области девушка брызнула на книгу избирателей - РИА Новости, 15.03.2024
В Новосибирской области девушка брызнула на книгу избирателей
Девушка на избирательном участке в Новосибирской области чем-то брызнула на титульный лист книги избирателей, она задержана, сообщила председатель избиркома... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T15:51
2024-03-15T15:51
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Девушка на избирательном участке в Новосибирской области чем-то брызнула на титульный лист книги избирателей, она задержана, сообщила председатель избиркома региона Ольга Благо во время видеосвязи с ЦИК РФ. "У нас был один случай на участке, но члены участковой комиссии настолько быстро среагировали. Девушка чуть-чуть брызнула на лист книги избирателей, на титульный, все. То есть ее поймали, сразу же передали представителям полиции, сейчас решают вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказала Благо. Чем именно "брызнула" девушка, Благо не уточнила. Ранее столичный ГСУСК сообщил, что на избирательном участке в Москве женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней, возбуждено уголовное дело. Аналогичные эпизоды зафиксированы в Воронежской области, Карачаево-Черкесии, Ростовской области. В Новосибирской области для организации голосования образовано 1804 постоянных избирательных участка. Также в регионе применяется дистанционное электронное голосование. Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) будут применяться на 375 избирательных участках в Новосибирске и наукограде Кольцово. Видеонаблюдение планируется применять на 972 участках. На 1 января 2024 года численность избирателей в Новосибирской области составляет 2 175 076 человек.
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В Новосибирской области девушка брызнула на книгу избирателей
Девушка на участке в Новосибирской области брызнула на книгу избирателей
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Девушка на избирательном участке в Новосибирской области чем-то брызнула на титульный лист книги избирателей, она задержана, сообщила председатель избиркома региона Ольга Благо во время видеосвязи с ЦИК РФ.
"У нас был один случай на участке, но члены участковой комиссии настолько быстро среагировали. Девушка чуть-чуть брызнула на лист книги избирателей, на титульный, все. То есть ее поймали, сразу же передали представителям полиции, сейчас решают вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказала Благо.
В двух регионах злоумышленники вылили чернила в избирательные урны
Чем именно "брызнула" девушка, Благо не уточнила.
Ранее столичный ГСУСК сообщил, что на избирательном участке в Москве
женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней, возбуждено уголовное дело. Аналогичные эпизоды зафиксированы в Воронежской области
, Карачаево-Черкесии, Ростовской области
.
В Новосибирской области для организации голосования образовано 1804 постоянных избирательных участка. Также в регионе применяется дистанционное электронное голосование. Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) будут применяться на 375 избирательных участках в Новосибирске
и наукограде Кольцово
. Видеонаблюдение планируется применять на 972 участках. На 1 января 2024 года численность избирателей в Новосибирской области составляет 2 175 076 человек.