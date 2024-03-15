https://ria.ru/20240315/vybory-1933271565.html

В Новосибирской области девушка брызнула на книгу избирателей

В Новосибирской области девушка брызнула на книгу избирателей - РИА Новости, 15.03.2024

В Новосибирской области девушка брызнула на книгу избирателей

Девушка на избирательном участке в Новосибирской области чем-то брызнула на титульный лист книги избирателей, она задержана, сообщила председатель избиркома... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T15:51

2024-03-15T15:51

2024-03-15T15:51

выборы президента россии — 2024

новосибирская область

цик рф

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933200275_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_789de0149db0414dbf50c812e0a09074.jpg

МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Девушка на избирательном участке в Новосибирской области чем-то брызнула на титульный лист книги избирателей, она задержана, сообщила председатель избиркома региона Ольга Благо во время видеосвязи с ЦИК РФ. "У нас был один случай на участке, но члены участковой комиссии настолько быстро среагировали. Девушка чуть-чуть брызнула на лист книги избирателей, на титульный, все. То есть ее поймали, сразу же передали представителям полиции, сейчас решают вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказала Благо. Чем именно "брызнула" девушка, Благо не уточнила. Ранее столичный ГСУСК сообщил, что на избирательном участке в Москве женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней, возбуждено уголовное дело. Аналогичные эпизоды зафиксированы в Воронежской области, Карачаево-Черкесии, Ростовской области. В Новосибирской области для организации голосования образовано 1804 постоянных избирательных участка. Также в регионе применяется дистанционное электронное голосование. Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) будут применяться на 375 избирательных участках в Новосибирске и наукограде Кольцово. Видеонаблюдение планируется применять на 972 участках. На 1 января 2024 года численность избирателей в Новосибирской области составляет 2 175 076 человек.

https://ria.ru/20240315/vybory-1933175016.html

новосибирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новосибирская область, цик рф, происшествия