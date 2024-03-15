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В Югре рыжий музейный кот работает в избирательной комиссии - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
15:59 15.03.2024 (обновлено: 16:01 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/vybory-1933269647.html
В Югре рыжий музейный кот работает в избирательной комиссии
В Югре рыжий музейный кот работает в избирательной комиссии - РИА Новости, 15.03.2024
В Югре рыжий музейный кот работает в избирательной комиссии
Рыжий кот, который является символом музейно-выставочного комплекса в Лангепасе (Ханты-Мансийский автономный округ), на время выборов стал членом участковой... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T15:59
2024-03-15T16:01
выборы президента россии — 2024
политика
россия
лангепас
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мар — РИА Новости. Рыжий кот, который является символом музейно-выставочного комплекса в Лангепасе (Ханты-Мансийский автономный округ), на время выборов стал членом участковой избирательной комиссии, сообщает департамент внутренней политики Югры. "Мы уже так привыкли к нему, рыжий кот уже как настоящий порядочный член УИК. Он себя комфортно чувствует – сидит на стульях, на столах. Он хозяин этого музея, ему все позволено, и мы просто не представляем нашу работу без него", - приводятся в сообщении слова членов избирательного участка. Организаторы выборного процесса отмечают, что животное не доставляет хлопот и не создает помех для голосования, даже наоборот – поднимает настроение избирателям. "Он у нас самый ответственный, самый пунктуальный, 24 на 7 за всем смотрит, контролирует. Мы очень рады, что с нами работает такой замечательный рыжий кот. Он поднимает настроение нам и людям, которые сюда приходят. Он – наш символ", - добавили работники музея. Выборы президента России впервые проходят в течение трех дней и будут длиться с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/kuzya-1933242721.html
россия
лангепас
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политика, россия, лангепас, ханты-мансийский автономный округ
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Лангепас, Ханты-Мансийский автономный округ
В Югре рыжий музейный кот работает в избирательной комиссии

Рыжий музейный кот на время выборов стал членом УИК №19 в Лангепасе

© Югра Z Официально/TelegramКот, который является символом музейно-выставочного комплекса в Лангепасе, стал членом УИК № 19
Кот, который является символом музейно-выставочного комплекса в Лангепасе, стал членом УИК № 19
© Югра Z Официально/Telegram
Кот, который является символом музейно-выставочного комплекса в Лангепасе, стал членом УИК № 19
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мар — РИА Новости. Рыжий кот, который является символом музейно-выставочного комплекса в Лангепасе (Ханты-Мансийский автономный округ), на время выборов стал членом участковой избирательной комиссии, сообщает департамент внутренней политики Югры.
"Мы уже так привыкли к нему, рыжий кот уже как настоящий порядочный член УИК. Он себя комфортно чувствует – сидит на стульях, на столах. Он хозяин этого музея, ему все позволено, и мы просто не представляем нашу работу без него", - приводятся в сообщении слова членов избирательного участка.
Кот Кузя – наблюдатель на избирательном участке в ЯНАО - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Кот Кузя наблюдает за выборами президента на Ямале
Вчера, 15:05
Организаторы выборного процесса отмечают, что животное не доставляет хлопот и не создает помех для голосования, даже наоборот – поднимает настроение избирателям.
"Он у нас самый ответственный, самый пунктуальный, 24 на 7 за всем смотрит, контролирует. Мы очень рады, что с нами работает такой замечательный рыжий кот. Он поднимает настроение нам и людям, которые сюда приходят. Он – наш символ", - добавили работники музея.
Выборы президента России впервые проходят в течение трех дней и будут длиться с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЛангепасХанты-Мансийский автономный округ
 
 
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