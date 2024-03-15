https://ria.ru/20240315/vybory-1933269647.html

В Югре рыжий музейный кот работает в избирательной комиссии

В Югре рыжий музейный кот работает в избирательной комиссии - РИА Новости, 15.03.2024

В Югре рыжий музейный кот работает в избирательной комиссии

Рыжий кот, который является символом музейно-выставочного комплекса в Лангепасе (Ханты-Мансийский автономный округ), на время выборов стал членом участковой... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T15:59

2024-03-15T15:59

2024-03-15T16:01

выборы президента россии — 2024

политика

россия

лангепас

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мар — РИА Новости. Рыжий кот, который является символом музейно-выставочного комплекса в Лангепасе (Ханты-Мансийский автономный округ), на время выборов стал членом участковой избирательной комиссии, сообщает департамент внутренней политики Югры. "Мы уже так привыкли к нему, рыжий кот уже как настоящий порядочный член УИК. Он себя комфортно чувствует – сидит на стульях, на столах. Он хозяин этого музея, ему все позволено, и мы просто не представляем нашу работу без него", - приводятся в сообщении слова членов избирательного участка. Организаторы выборного процесса отмечают, что животное не доставляет хлопот и не создает помех для голосования, даже наоборот – поднимает настроение избирателям. "Он у нас самый ответственный, самый пунктуальный, 24 на 7 за всем смотрит, контролирует. Мы очень рады, что с нами работает такой замечательный рыжий кот. Он поднимает настроение нам и людям, которые сюда приходят. Он – наш символ", - добавили работники музея. Выборы президента России впервые проходят в течение трех дней и будут длиться с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/kuzya-1933242721.html

россия

лангепас

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, лангепас, ханты-мансийский автономный округ