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Казаки кубанской станицы приехали на выборы президента на конях - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
15:39 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/vybory-1933267264.html
Казаки кубанской станицы приехали на выборы президента на конях
Казаки кубанской станицы приехали на выборы президента на конях - РИА Новости, 15.03.2024
Казаки кубанской станицы приехали на выборы президента на конях
Казаки анапской станицы Гостагаевской приехали на избирательный участок на выборах президента РФ на конях и в парадной форме, сообщают в мэрии города. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T15:39
2024-03-15T15:39
выборы президента россии — 2024
политика
россия
анапа
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 15 мар — РИА Новости. Казаки анапской станицы Гостагаевской приехали на избирательный участок на выборах президента РФ на конях и в парадной форме, сообщают в мэрии города. "В числе первых, кто исполнил свой гражданский долг в Анапе, традиционно оказались представители казачества. Казаки Гостагаевского станичного общества прибыли на избирательный участок, расположенный в местном Доме культуры, в парадной форме и на конях", — говорится в сообщении. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, анапа, краснодарский край
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Анапа, Краснодарский край
Казаки кубанской станицы приехали на выборы президента на конях

Казаки станицы Гостагаевской приехали на участок в Анапе на конях и в форме

© Фото : Город-курорт АнапаКазаки анапской станицы Гостагаевской прибыли на избирательный участок на конях
Казаки анапской станицы Гостагаевской прибыли на избирательный участок на конях - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© Фото : Город-курорт Анапа
Казаки анапской станицы Гостагаевской прибыли на избирательный участок на конях
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КРАСНОДАР, 15 мар — РИА Новости. Казаки анапской станицы Гостагаевской приехали на избирательный участок на выборах президента РФ на конях и в парадной форме, сообщают в мэрии города.
"В числе первых, кто исполнил свой гражданский долг в Анапе, традиционно оказались представители казачества. Казаки Гостагаевского станичного общества прибыли на избирательный участок, расположенный в местном Доме культуры, в парадной форме и на конях", — говорится в сообщении.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияАнапаКраснодарский край
 
 
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