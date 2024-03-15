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Казаки кубанской станицы приехали на выборы президента на конях

Казаки кубанской станицы приехали на выборы президента на конях - РИА Новости, 15.03.2024

Казаки кубанской станицы приехали на выборы президента на конях

Казаки анапской станицы Гостагаевской приехали на избирательный участок на выборах президента РФ на конях и в парадной форме, сообщают в мэрии города. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T15:39

2024-03-15T15:39

2024-03-15T15:39

выборы президента россии — 2024

политика

россия

анапа

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 15 мар — РИА Новости. Казаки анапской станицы Гостагаевской приехали на избирательный участок на выборах президента РФ на конях и в парадной форме, сообщают в мэрии города. "В числе первых, кто исполнил свой гражданский долг в Анапе, традиционно оказались представители казачества. Казаки Гостагаевского станичного общества прибыли на избирательный участок, расположенный в местном Доме культуры, в парадной форме и на конях", — говорится в сообщении. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, анапа, краснодарский край