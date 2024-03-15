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Казаки кубанской станицы приехали на выборы президента на конях
Казаки кубанской станицы приехали на выборы президента на конях - РИА Новости, 15.03.2024
Казаки кубанской станицы приехали на выборы президента на конях
Казаки анапской станицы Гостагаевской приехали на избирательный участок на выборах президента РФ на конях и в парадной форме, сообщают в мэрии города. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T15:39
2024-03-15T15:39
2024-03-15T15:39
выборы президента россии — 2024
политика
россия
анапа
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 15 мар — РИА Новости. Казаки анапской станицы Гостагаевской приехали на избирательный участок на выборах президента РФ на конях и в парадной форме, сообщают в мэрии города. "В числе первых, кто исполнил свой гражданский долг в Анапе, традиционно оказались представители казачества. Казаки Гостагаевского станичного общества прибыли на избирательный участок, расположенный в местном Доме культуры, в парадной форме и на конях", — говорится в сообщении. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, анапа, краснодарский край
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Анапа, Краснодарский край
Казаки кубанской станицы приехали на выборы президента на конях
Казаки станицы Гостагаевской приехали на участок в Анапе на конях и в форме