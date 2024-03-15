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Переехавшие в Россию из Германии супруги Кирш проголосовали на выборах - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
15:06 15.03.2024 (обновлено: 15:25 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/vybory-1933251692.html
Переехавшие в Россию из Германии супруги Кирш проголосовали на выборах
Переехавшие в Россию из Германии супруги Кирш проголосовали на выборах - РИА Новости, 15.03.2024
Переехавшие в Россию из Германии супруги Кирш проголосовали на выборах
Супруги Ремо и Биргит Кирш, переехавшие из Германии в Нижегородскую область и строящие деревню для немцев под Нижним Новгородом, проголосовали на выборах... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T15:06
2024-03-15T15:25
выборы президента россии — 2024
политика
германия
россия
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Супруги Ремо и Биргит Кирш, переехавшие из Германии в Нижегородскую область и строящие деревню для немцев под Нижним Новгородом, проголосовали на выборах президента России, сообщает пресс-служба правительства региона. Ранее сообщалось, что 14 марта губернатор Нижегородской области Глеб Никитин торжественно вручил российские паспорта супругам Кирш. Указ о приеме их в гражданство РФ президент России Владимир Путин подписал 1 марта. Ремо и Биргит Кирш проголосовали в пятницу на избирательном участке № 2576 в Нижнем Новгороде. "Для меня было очень важно прийти сюда и сделать свой выбор. Когда был гражданином Германии, я регулярно ходил на выборы, но ходил с мыслью, что ничего не изменится. Сейчас я пришел на выборы и точно знаю, что выберу того человека, который нашу жизнь сделает хорошей, сделает все возможное для этого", - цитирует пресс-служба слова Ремо Кирша. Биргит Кирш отметила, что "выбирать президента – это очень важно", поэтому она гордится тем, что приняла участие в голосовании. Ремо Кирш в 2021 году продал свой бизнес в Германии и приобрел несколько гектаров земли в Нижегородской области для реализации своего проекта — экологического поселка "РуДе", состоящего из восьми домов и земельных участков для ведения сельского хозяйства. Проект рассчитан на граждан Германии, которые примут решение о переезде в Нижегородскую область, а также на жителей региона. Строительство поселка осуществляется на личные средства Ремо Кирша. По данным облизбиркома, численность избирателей в Нижегородской области на 1 января 2024 года составляет 2 483 405 человек. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html
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политика, германия, россия, нижегородская область
Выборы президента России — 2024, Политика, Германия, Россия, Нижегородская область
Переехавшие в Россию из Германии супруги Кирш проголосовали на выборах

Переехавшие в Нижегородскую область Ремо и Биргит Кирш проголосовали на выборах

© Фото : Официальный сайт Правительства Нижегородской областиРемо и Биргит Кирш приняли проголосовали на выборах президента Российской Федерации
Ремо и Биргит Кирш приняли проголосовали на выборах президента Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© Фото : Официальный сайт Правительства Нижегородской области
Ремо и Биргит Кирш приняли проголосовали на выборах президента Российской Федерации
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Супруги Ремо и Биргит Кирш, переехавшие из Германии в Нижегородскую область и строящие деревню для немцев под Нижним Новгородом, проголосовали на выборах президента России, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее сообщалось, что 14 марта губернатор Нижегородской области Глеб Никитин торжественно вручил российские паспорта супругам Кирш. Указ о приеме их в гражданство РФ президент России Владимир Путин подписал 1 марта.
Подготовка к выборам президента РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Процедура выборов президента Российской Федерации
Вчера, 02:00
Ремо и Биргит Кирш проголосовали в пятницу на избирательном участке № 2576 в Нижнем Новгороде.
"Для меня было очень важно прийти сюда и сделать свой выбор. Когда был гражданином Германии, я регулярно ходил на выборы, но ходил с мыслью, что ничего не изменится. Сейчас я пришел на выборы и точно знаю, что выберу того человека, который нашу жизнь сделает хорошей, сделает все возможное для этого", - цитирует пресс-служба слова Ремо Кирша.
Биргит Кирш отметила, что "выбирать президента – это очень важно", поэтому она гордится тем, что приняла участие в голосовании.
Бюллетени в урне на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
История президентских выборов в России
Вчера, 02:21
Ремо Кирш в 2021 году продал свой бизнес в Германии и приобрел несколько гектаров земли в Нижегородской области для реализации своего проекта — экологического поселка "РуДе", состоящего из восьми домов и земельных участков для ведения сельского хозяйства. Проект рассчитан на граждан Германии, которые примут решение о переезде в Нижегородскую область, а также на жителей региона. Строительство поселка осуществляется на личные средства Ремо Кирша.
По данным облизбиркома, численность избирателей в Нижегородской области на 1 января 2024 года составляет 2 483 405 человек.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаГерманияРоссияНижегородская область
 
 
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