https://ria.ru/20240315/vybory-1933251692.html

Переехавшие в Россию из Германии супруги Кирш проголосовали на выборах

Переехавшие в Россию из Германии супруги Кирш проголосовали на выборах - РИА Новости, 15.03.2024

Переехавшие в Россию из Германии супруги Кирш проголосовали на выборах

Супруги Ремо и Биргит Кирш, переехавшие из Германии в Нижегородскую область и строящие деревню для немцев под Нижним Новгородом, проголосовали на выборах... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T15:06

2024-03-15T15:06

2024-03-15T15:25

выборы президента россии — 2024

политика

германия

россия

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Супруги Ремо и Биргит Кирш, переехавшие из Германии в Нижегородскую область и строящие деревню для немцев под Нижним Новгородом, проголосовали на выборах президента России, сообщает пресс-служба правительства региона. Ранее сообщалось, что 14 марта губернатор Нижегородской области Глеб Никитин торжественно вручил российские паспорта супругам Кирш. Указ о приеме их в гражданство РФ президент России Владимир Путин подписал 1 марта. Ремо и Биргит Кирш проголосовали в пятницу на избирательном участке № 2576 в Нижнем Новгороде. "Для меня было очень важно прийти сюда и сделать свой выбор. Когда был гражданином Германии, я регулярно ходил на выборы, но ходил с мыслью, что ничего не изменится. Сейчас я пришел на выборы и точно знаю, что выберу того человека, который нашу жизнь сделает хорошей, сделает все возможное для этого", - цитирует пресс-служба слова Ремо Кирша. Биргит Кирш отметила, что "выбирать президента – это очень важно", поэтому она гордится тем, что приняла участие в голосовании. Ремо Кирш в 2021 году продал свой бизнес в Германии и приобрел несколько гектаров земли в Нижегородской области для реализации своего проекта — экологического поселка "РуДе", состоящего из восьми домов и земельных участков для ведения сельского хозяйства. Проект рассчитан на граждан Германии, которые примут решение о переезде в Нижегородскую область, а также на жителей региона. Строительство поселка осуществляется на личные средства Ремо Кирша. По данным облизбиркома, численность избирателей в Нижегородской области на 1 января 2024 года составляет 2 483 405 человек. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, германия, россия, нижегородская область