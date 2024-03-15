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Ветеран Великой Отечественной войны проголосовал на выборах в Луганске - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
14:57 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/vybory-1933247038.html
Ветеран Великой Отечественной войны проголосовал на выборах в Луганске
Ветеран Великой Отечественной войны проголосовал на выборах в Луганске - РИА Новости, 15.03.2024
Ветеран Великой Отечественной войны проголосовал на выборах в Луганске
Семья ветерана Великой Отечественной войны из Луганска проголосовала за мир на президентских выборах, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T14:57
2024-03-15T14:57
выборы президента россии — 2024
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политика
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ЛУГАНСК, 15 мар — РИА Новости. Семья ветерана Великой Отечественной войны из Луганска проголосовала за мир на президентских выборах, передает корреспондент РИА Новости. Выездная комиссия выехала на голосование по заявкам местных жителей, не имеющих возможность посетить избирательные участки лично. Семья Яровых из Луганска - 94-летний ветеран Виктор Васильевич и его супруга, учитель, 85-летняя Алевтина Алексеевна - заранее подали заявки и ждали голосования на дому. По словам супружеской пары, они "голосовали за мир". "Что для меня мир — это необыкновенное прекрасное самочувствие любого человека, которые чувствуют защиту своих личных интересов государством, близкими людьми. Это возможность получить высшее образование. Это возможность насладиться культурой, которую Россия дарит многим", - сказал Виктор Васильевич. В напутствие присутствующим он добавил, что счастье не приходит само, его нужно добыть и беречь как зеницу ока, и поблагодарил всех за предоставленную возможность проголосовать. Голосование продлится три дня. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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луганск, россия, политика
Выборы президента России — 2024, Луганск, Россия, Политика
Ветеран Великой Отечественной войны проголосовал на выборах в Луганске

Ветеран Великой Отечественной Виктор Яровой проголосовал в Луганске за мир

© Фото : ЛуганскИнформЦентр Z/TelegramВетеран Виктор Васильевич Яровой голосует на выборах президента России
Ветеран Виктор Васильевич Яровой голосует на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© Фото : ЛуганскИнформЦентр Z/Telegram
Ветеран Виктор Васильевич Яровой голосует на выборах президента России
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ЛУГАНСК, 15 мар — РИА Новости. Семья ветерана Великой Отечественной войны из Луганска проголосовала за мир на президентских выборах, передает корреспондент РИА Новости.
Выездная комиссия выехала на голосование по заявкам местных жителей, не имеющих возможность посетить избирательные участки лично.
© Фото : ЛуганскИнформЦентр Z/TelegramВетеран Виктор Васильевич Яровой голосует на выборах президента России
Ветеран Виктор Васильевич Яровой голосует на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© Фото : ЛуганскИнформЦентр Z/Telegram
Ветеран Виктор Васильевич Яровой голосует на выборах президента России
Семья Яровых из Луганска - 94-летний ветеран Виктор Васильевич и его супруга, учитель, 85-летняя Алевтина Алексеевна - заранее подали заявки и ждали голосования на дому. По словам супружеской пары, они "голосовали за мир".
"Что для меня мир — это необыкновенное прекрасное самочувствие любого человека, которые чувствуют защиту своих личных интересов государством, близкими людьми. Это возможность получить высшее образование. Это возможность насладиться культурой, которую Россия дарит многим", - сказал Виктор Васильевич.
В напутствие присутствующим он добавил, что счастье не приходит само, его нужно добыть и беречь как зеницу ока, и поблагодарил всех за предоставленную возможность проголосовать.
Голосование продлится три дня. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ЛуганскРоссияПолитика
 
 
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