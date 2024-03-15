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Медведев проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
14:43 15.03.2024 (обновлено: 15:29 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/vybory-1933241308.html
Медведев проголосовал на выборах президента
Медведев проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
Медведев проголосовал на выборах президента
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проголосовал на выборах президента России, лично придя на избирательный участок. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T14:43
2024-03-15T15:29
выборы президента россии — 2024
политика
россия
дмитрий медведев
москва
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проголосовал на выборах президента России, лично придя на избирательный участок.Он пришел с супругой Светланой на избирательный участок №2074 в Доме молодежи в Горках."Сегодня первый день голосования, вот мы в первых рядах и пришли. Вот у Светланы Владимировны даже сегодня день рождения, тем не менее, мы на месте. Всех приглашаем принять участие в голосовании", - сказал Медведев.Шесть лет назад Медведев, возглавлявший тогда правительство России, вместе с супругой Светланой голосовали на избирательном участке № 2760 в Москве. Это здание Шуваловской гимназии № 1448 на улице Довженко в районе Раменки. На этом же участке Медведев голосовал и будучи главой государства во время выборов президента-2012.Основное голосование на президентских выборах в 2024 году продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.Кроме традиционного голосования на избирательном участке в 29 регионах России доступен и онлайн-формат. Избиратели могут проголосовать с помощью платформы для дистанционного электронного голосования (ДЭГ), предварительно они должны были подать заявление через портал Госуслуг. В Москве для дистанционного голосования используют свою информационную систему. Для участия в онлайн-голосовании москвичам не нужно было подавать заявку заранее, достаточно полной учетной записи на портале мэра и правительства Москвы - mos.ru.
https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html
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Дмитрий Медведев на избирательном участке
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проголосовал на выборах президента России, лично придя на избирательный участок.
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политика, россия, дмитрий медведев, москва
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Дмитрий Медведев, Москва
Медведев проголосовал на выборах президента

Медведев проголосовал на выборах президента России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проголосовал на выборах президента России, лично придя на избирательный участок.
Он пришел с супругой Светланой на избирательный участок №2074 в Доме молодежи в Горках.
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Процедура выборов президента Российской Федерации
Вчера, 02:00
"Сегодня первый день голосования, вот мы в первых рядах и пришли. Вот у Светланы Владимировны даже сегодня день рождения, тем не менее, мы на месте. Всех приглашаем принять участие в голосовании", - сказал Медведев.
Шесть лет назад Медведев, возглавлявший тогда правительство России, вместе с супругой Светланой голосовали на избирательном участке № 2760 в Москве. Это здание Шуваловской гимназии № 1448 на улице Довженко в районе Раменки. На этом же участке Медведев голосовал и будучи главой государства во время выборов президента-2012.
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История президентских выборов в России
Вчера, 02:21
Основное голосование на президентских выборах в 2024 году продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Кроме традиционного голосования на избирательном участке в 29 регионах России доступен и онлайн-формат. Избиратели могут проголосовать с помощью платформы для дистанционного электронного голосования (ДЭГ), предварительно они должны были подать заявление через портал Госуслуг. В Москве для дистанционного голосования используют свою информационную систему. Для участия в онлайн-голосовании москвичам не нужно было подавать заявку заранее, достаточно полной учетной записи на портале мэра и правительства Москвы - mos.ru.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияДмитрий МедведевМосква
 
 
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