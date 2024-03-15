https://ria.ru/20240315/vybory-1933238700.html
Глава МЧС проголосовал на выборах президента России
Глава МЧС проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 15.03.2024
Глава МЧС проголосовал на выборах президента России
Глава МЧС России Александр Куренков проголосовал на выборах президента РФ на избирательном участке в Москве, сообщается в телеграм-канале министерства. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T14:36
2024-03-15T14:36
2024-03-15T14:52
выборы президента россии — 2024
политика
россия
москва
александр куренков (мчс)
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков проголосовал на выборах президента РФ на избирательном участке в Москве, сообщается в телеграм-канале министерства. "Я всегда хожу на выборы. Для меня это важно, это выражение поддержки нашего государства и небезразличного отношения к судьбе нашей Родины", - приводятся в канале слова Куренкова. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, москва, александр куренков (мчс), леонид слуцкий (политик), николай харитонов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), совет федерации рф, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Москва, Александр Куренков (МЧС), Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Совет Федерации РФ, Выборы президента РФ
Глава МЧС проголосовал на выборах президента России
Глава МЧС Куренков проголосовал на выборах президента РФ на участке в Москве