https://ria.ru/20240315/vybory-1933238700.html

Глава МЧС проголосовал на выборах президента России

Глава МЧС проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 15.03.2024

Глава МЧС проголосовал на выборах президента России

Глава МЧС России Александр Куренков проголосовал на выборах президента РФ на избирательном участке в Москве, сообщается в телеграм-канале министерства. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T14:36

2024-03-15T14:36

2024-03-15T14:52

выборы президента россии — 2024

политика

россия

москва

александр куренков (мчс)

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков проголосовал на выборах президента РФ на избирательном участке в Москве, сообщается в телеграм-канале министерства. "Я всегда хожу на выборы. Для меня это важно, это выражение поддержки нашего государства и небезразличного отношения к судьбе нашей Родины", - приводятся в канале слова Куренкова. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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политика, россия, москва, александр куренков (мчс), леонид слуцкий (политик), николай харитонов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), совет федерации рф, выборы президента рф