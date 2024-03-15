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Явка избирателей на выборах в Хабаровском крае достигла 30,03 процента - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
14:25 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/vybory-1933235868.html
Явка избирателей на выборах в Хабаровском крае достигла 30,03 процента
Явка избирателей на выборах в Хабаровском крае достигла 30,03 процента - РИА Новости, 15.03.2024
Явка избирателей на выборах в Хабаровском крае достигла 30,03 процента
Явка избирателей в Хабаровском крае в первый из трех дней голосования на выборах президента страны составила более 30%, сообщает Избирательная комиссия региона. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T14:25
2024-03-15T14:25
выборы президента россии — 2024
политика
хабаровский край
россия
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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ХАБАРОВСК, 15 мар - РИА Новости. Явка избирателей в Хабаровском крае в первый из трех дней голосования на выборах президента страны составила более 30%, сообщает Избирательная комиссия региона. Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. "Первый день голосования на выборах Президента России в Хабаровском крае завершен. Все избирательные участки закончили работу. Завтра, 16 марта, голосование на главных выборах страны продолжится. По региону явка избирателей на 20.00 (13.00 мск) 15 марта 2024 года составила 30,03%", - сообщает крайизбирком. В Хабаровском крае 15 марта в 8.00 (1.00 мск) открылись все 743 избирательных участка. Всего изготовлено 950 900 бюллетеней. В списки включено 939 015 избирателей. Как сообщил ранее РИА Новости представитель краевого избиркома Оярс Машков, досрочно отдали свои голоса за нового президента более 16 тысяч человек. Голосование длилось с 25 февраля по 14 марта для жителей отдаленных поселений, лесозаготовителей, оленеводов и работников метеостанций в 15 муниципальных районах края. Численность населения Хабаровского края, согласно данным Росстата, в 2023 году составила 1 284 090 человек. Городское население - более 84%. В марте 2018 года на выборах президента в регионе, по данным краевого избиркома, в списки избирателей было включено 1 005 334 избирателя. Из них проголосовало 64,23 % (648 550 человек).
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политика, хабаровский край, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, федеральная служба государственной статистики (росстат), выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Хабаровский край, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Выборы президента РФ
Явка избирателей на выборах в Хабаровском крае достигла 30,03 процента

Явка избирателей на выборах президента в Хабаровском крае достигла 30,03%

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкВыборы президента России
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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ХАБАРОВСК, 15 мар - РИА Новости. Явка избирателей в Хабаровском крае в первый из трех дней голосования на выборах президента страны составила более 30%, сообщает Избирательная комиссия региона.
Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
4 марта, 16:11
"Первый день голосования на выборах Президента России в Хабаровском крае завершен. Все избирательные участки закончили работу. Завтра, 16 марта, голосование на главных выборах страны продолжится. По региону явка избирателей на 20.00 (13.00 мск) 15 марта 2024 года составила 30,03%", - сообщает крайизбирком.
В Хабаровском крае 15 марта в 8.00 (1.00 мск) открылись все 743 избирательных участка. Всего изготовлено 950 900 бюллетеней. В списки включено 939 015 избирателей. Как сообщил ранее РИА Новости представитель краевого избиркома Оярс Машков, досрочно отдали свои голоса за нового президента более 16 тысяч человек. Голосование длилось с 25 февраля по 14 марта для жителей отдаленных поселений, лесозаготовителей, оленеводов и работников метеостанций в 15 муниципальных районах края. Численность населения Хабаровского края, согласно данным Росстата, в 2023 году составила 1 284 090 человек. Городское население - более 84%.
В марте 2018 года на выборах президента в регионе, по данным краевого избиркома, в списки избирателей было включено 1 005 334 избирателя. Из них проголосовало 64,23 % (648 550 человек).
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаХабаровский крайРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав ДаванковФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Выборы президента РФ
 
 
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