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В Венгрии организовали выездное голосование для строителей АЭС "Пакш"
В Венгрии организовали выездное голосование для строителей АЭС "Пакш" - РИА Новости, 15.03.2024
В Венгрии организовали выездное голосование для строителей АЭС "Пакш"
Выездное голосование на выборах президента России проходит в венгерском городе Пакш, где идет строительство двух новых блоков одноименной АЭС, оно организовано... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T14:23
2024-03-15T14:23
2024-03-15T14:23
выборы президента россии — 2024
политика
венгрия
россия
аэс "пакш"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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БУДАПЕШТ, 15 мар — РИА Новости. Выездное голосование на выборах президента России проходит в венгерском городе Пакш, где идет строительство двух новых блоков одноименной АЭС, оно организовано по просьбе российских специалистов и местных жителей, заявил РИА Новости посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов. "Досрочное выездное голосование происходит в Пакше уже сейчас. Участок открылся в 9.00, будет работать до 15.00. Это происходит по просьбе избирателей. Мы рассмотрели эту просьбу на заседании участковой комиссии и удовлетворили её по согласованию с ЦИК", - сказал Станиславов. По его словам, в голосовании примут участие живущие в городе российские специалисты и строители, а также местные жители. Посол уточнил, что избирательный участок в Венгрии один, он находится в Будапеште и будет работать только 17 марта, а в Пакше проходит досрочное голосование в рамках этого участка. "Руководство "Росатома", который там ведёт строительство, выделило официальное помещение, там были приняты все необходимые меры. Туда выехали члены нашей участковой комиссии. Специальные урны для голосования опечатанные привезут в Будапешт, они будут храниться до 17 числа, и потом их подсчитают вместе с другими голосами, которые будут отданы 17 марта", - сообщил дипломат. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, венгрия, россия, аэс "пакш", государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Выборы президента России — 2024, Политика, Венгрия, Россия, АЭС "Пакш", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
В Венгрии организовали выездное голосование для строителей АЭС "Пакш"
Посол: в Венгрии организовали выездное голосование для строителей АЭС "Пакш"
БУДАПЕШТ, 15 мар — РИА Новости. Выездное голосование на выборах президента России проходит в венгерском городе Пакш, где идет строительство двух новых блоков одноименной АЭС, оно организовано по просьбе российских специалистов и местных жителей, заявил РИА Новости посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов.
"Досрочное выездное голосование происходит в Пакше уже сейчас. Участок открылся в 9.00, будет работать до 15.00. Это происходит по просьбе избирателей. Мы рассмотрели эту просьбу на заседании участковой комиссии и удовлетворили её по согласованию с ЦИК", - сказал Станиславов.
По его словам, в голосовании примут участие живущие в городе российские специалисты и строители, а также местные жители.
Посол уточнил, что избирательный участок в Венгрии один, он находится в Будапеште
и будет работать только 17 марта, а в Пакше проходит досрочное голосование в рамках этого участка.
"Руководство "Росатома
", который там ведёт строительство, выделило официальное помещение, там были приняты все необходимые меры. Туда выехали члены нашей участковой комиссии. Специальные урны для голосования опечатанные привезут в Будапешт, они будут храниться до 17 числа, и потом их подсчитают вместе с другими голосами, которые будут отданы 17 марта", - сообщил дипломат.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.