Рейтинг@Mail.ru
В Венгрии организовали выездное голосование для строителей АЭС "Пакш" - РИА Новости, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
14:23 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/vybory-1933235074.html
В Венгрии организовали выездное голосование для строителей АЭС "Пакш"
В Венгрии организовали выездное голосование для строителей АЭС "Пакш" - РИА Новости, 15.03.2024
В Венгрии организовали выездное голосование для строителей АЭС "Пакш"
Выездное голосование на выборах президента России проходит в венгерском городе Пакш, где идет строительство двух новых блоков одноименной АЭС, оно организовано... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T14:23
2024-03-15T14:23
выборы президента россии — 2024
политика
венгрия
россия
аэс "пакш"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1930938520_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_d2fd3f8955922785ec87d9aa73a8ab2b.jpg
БУДАПЕШТ, 15 мар — РИА Новости. Выездное голосование на выборах президента России проходит в венгерском городе Пакш, где идет строительство двух новых блоков одноименной АЭС, оно организовано по просьбе российских специалистов и местных жителей, заявил РИА Новости посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов. "Досрочное выездное голосование происходит в Пакше уже сейчас. Участок открылся в 9.00, будет работать до 15.00. Это происходит по просьбе избирателей. Мы рассмотрели эту просьбу на заседании участковой комиссии и удовлетворили её по согласованию с ЦИК", - сказал Станиславов. По его словам, в голосовании примут участие живущие в городе российские специалисты и строители, а также местные жители. Посол уточнил, что избирательный участок в Венгрии один, он находится в Будапеште и будет работать только 17 марта, а в Пакше проходит досрочное голосование в рамках этого участка. "Руководство "Росатома", который там ведёт строительство, выделило официальное помещение, там были приняты все необходимые меры. Туда выехали члены нашей участковой комиссии. Специальные урны для голосования опечатанные привезут в Будапешт, они будут храниться до 17 числа, и потом их подсчитают вместе с другими голосами, которые будут отданы 17 марта", - сообщил дипломат. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
венгрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1930938520_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_a133849aa7513ecf4e10d0bccfe16b74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, венгрия, россия, аэс "пакш", государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Выборы президента России — 2024, Политика, Венгрия, Россия, АЭС "Пакш", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
В Венгрии организовали выездное голосование для строителей АЭС "Пакш"

Посол: в Венгрии организовали выездное голосование для строителей АЭС "Пакш"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУрны для выездного голосования
Урны для выездного голосования - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Урны для выездного голосования. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 15 мар — РИА Новости. Выездное голосование на выборах президента России проходит в венгерском городе Пакш, где идет строительство двух новых блоков одноименной АЭС, оно организовано по просьбе российских специалистов и местных жителей, заявил РИА Новости посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов.
"Досрочное выездное голосование происходит в Пакше уже сейчас. Участок открылся в 9.00, будет работать до 15.00. Это происходит по просьбе избирателей. Мы рассмотрели эту просьбу на заседании участковой комиссии и удовлетворили её по согласованию с ЦИК", - сказал Станиславов.
По его словам, в голосовании примут участие живущие в городе российские специалисты и строители, а также местные жители.
Посол уточнил, что избирательный участок в Венгрии один, он находится в Будапеште и будет работать только 17 марта, а в Пакше проходит досрочное голосование в рамках этого участка.
"Руководство "Росатома", который там ведёт строительство, выделило официальное помещение, там были приняты все необходимые меры. Туда выехали члены нашей участковой комиссии. Специальные урны для голосования опечатанные привезут в Будапешт, они будут храниться до 17 числа, и потом их подсчитают вместе с другими голосами, которые будут отданы 17 марта", - сообщил дипломат.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаВенгрияРоссияАЭС "Пакш"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала