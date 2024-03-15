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В Венгрии организовали выездное голосование для строителей АЭС "Пакш"

В Венгрии организовали выездное голосование для строителей АЭС "Пакш" - РИА Новости, 15.03.2024

В Венгрии организовали выездное голосование для строителей АЭС "Пакш"

Выездное голосование на выборах президента России проходит в венгерском городе Пакш, где идет строительство двух новых блоков одноименной АЭС, оно организовано... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T14:23

2024-03-15T14:23

2024-03-15T14:23

выборы президента россии — 2024

политика

венгрия

россия

аэс "пакш"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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БУДАПЕШТ, 15 мар — РИА Новости. Выездное голосование на выборах президента России проходит в венгерском городе Пакш, где идет строительство двух новых блоков одноименной АЭС, оно организовано по просьбе российских специалистов и местных жителей, заявил РИА Новости посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов. "Досрочное выездное голосование происходит в Пакше уже сейчас. Участок открылся в 9.00, будет работать до 15.00. Это происходит по просьбе избирателей. Мы рассмотрели эту просьбу на заседании участковой комиссии и удовлетворили её по согласованию с ЦИК", - сказал Станиславов. По его словам, в голосовании примут участие живущие в городе российские специалисты и строители, а также местные жители. Посол уточнил, что избирательный участок в Венгрии один, он находится в Будапеште и будет работать только 17 марта, а в Пакше проходит досрочное голосование в рамках этого участка. "Руководство "Росатома", который там ведёт строительство, выделило официальное помещение, там были приняты все необходимые меры. Туда выехали члены нашей участковой комиссии. Специальные урны для голосования опечатанные привезут в Будапешт, они будут храниться до 17 числа, и потом их подсчитают вместе с другими голосами, которые будут отданы 17 марта", - сообщил дипломат. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, венгрия, россия, аэс "пакш", государственная корпорация по атомной энергии "росатом"