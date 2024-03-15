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Иностранные эксперты рассказали, как проходят выборы в ЛНР
Иностранные эксперты рассказали, как проходят выборы в ЛНР - РИА Новости, 15.03.2024
Иностранные эксперты рассказали, как проходят выборы в ЛНР
Иностранные эксперты, прибывшие в Луганск для ознакомления с ходом выборов президента Российской Федерации, удовлетворены ходом голосования и отмечают, что все... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T14:15
2024-03-15T14:15
2024-03-15T14:15
выборы президента россии — 2024
политика
италия
луганская народная республика
луганск
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
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ЛУГАНСК, 15 мар — РИА Новости. Иностранные эксперты, прибывшие в Луганск для ознакомления с ходом выборов президента Российской Федерации, удовлетворены ходом голосования и отмечают, что все идет правильно, без каких-либо нарушений, передает корреспондент РИА Новости. "Я вижу, что процессы проходят спокойно, правильно, без проблем. Люди, которые хотят проголосовать, приезжают, и много людей хотят проголосовать, так как это важный момент для ЛНР и Луганска. Люди из Луганской Народной Республики впервые могут проголосовать на выборах президента Российской Федерации, как субъект Российской Федерации", - рассказал РИА Новости иностранный эксперт из Италии, Андреа Лучиди. Собеседник агентства отметил, что слова запада о неправильности выборов - это ложь. Он со своими коллегами из Италии видит, как проходят выборы, и подчеркнул, что это и есть демократические процессы. "Я слышу, как запад говорит, что выборы - это неправильно, неправильные процессы, но это не правда и ложь. Я и товарищ с Италии видим, какая реальная ситуация и как люди приехали проголосовать, потому что для них это очень важно… демократические процессы - это выборы", - подчеркнул эксперт. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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"Процесс проходит спокойно" – иностранный наблюдатель о голосовании на выборах в Луганске
Иностранные эксперты, приехавшие в Луганск для ознакомления с ходом выборов, отмечают, что все проходит без нарушений.
2024-03-15T14:15
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PT1M21S
РИА Новости
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РИА Новости
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политика, италия, луганская народная республика, луганск, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, цик рф, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Италия, Луганская Народная Республика, Луганск, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, ЦИК РФ, Владимир Путин
Иностранные эксперты рассказали, как проходят выборы в ЛНР
Иностранные эксперты на выборах президента в ЛНР не выявили нарушение на участке