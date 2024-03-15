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Иностранные эксперты рассказали, как проходят выборы в ЛНР

Иностранные эксперты рассказали, как проходят выборы в ЛНР - РИА Новости, 15.03.2024

Иностранные эксперты рассказали, как проходят выборы в ЛНР

Иностранные эксперты, прибывшие в Луганск для ознакомления с ходом выборов президента Российской Федерации, удовлетворены ходом голосования и отмечают, что все... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T14:15

2024-03-15T14:15

2024-03-15T14:15

выборы президента россии — 2024

политика

италия

луганская народная республика

луганск

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

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ЛУГАНСК, 15 мар — РИА Новости. Иностранные эксперты, прибывшие в Луганск для ознакомления с ходом выборов президента Российской Федерации, удовлетворены ходом голосования и отмечают, что все идет правильно, без каких-либо нарушений, передает корреспондент РИА Новости. "Я вижу, что процессы проходят спокойно, правильно, без проблем. Люди, которые хотят проголосовать, приезжают, и много людей хотят проголосовать, так как это важный момент для ЛНР и Луганска. Люди из Луганской Народной Республики впервые могут проголосовать на выборах президента Российской Федерации, как субъект Российской Федерации", - рассказал РИА Новости иностранный эксперт из Италии, Андреа Лучиди. Собеседник агентства отметил, что слова запада о неправильности выборов - это ложь. Он со своими коллегами из Италии видит, как проходят выборы, и подчеркнул, что это и есть демократические процессы. "Я слышу, как запад говорит, что выборы - это неправильно, неправильные процессы, но это не правда и ложь. Я и товарищ с Италии видим, какая реальная ситуация и как люди приехали проголосовать, потому что для них это очень важно… демократические процессы - это выборы", - подчеркнул эксперт. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

италия

луганская народная республика

луганск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Процесс проходит спокойно" – иностранный наблюдатель о голосовании на выборах в Луганске Иностранные эксперты, приехавшие в Луганск для ознакомления с ходом выборов, отмечают, что все проходит без нарушений. 2024-03-15T14:15 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, италия, луганская народная республика, луганск, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, цик рф, владимир путин