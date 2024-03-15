Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области на выборах проголосовал 99-летний ветеран - РИА Новости, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
14:01 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/vybory-1933225223.html
В Брянской области на выборах проголосовал 99-летний ветеран
В Брянской области на выборах проголосовал 99-летний ветеран - РИА Новости, 15.03.2024
В Брянской области на выборах проголосовал 99-летний ветеран
В Брянской области на выборах президента РФ проголосовал 99-летний участник Великой Отечественной войны Борис Шапошников, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T14:01
2024-03-15T14:01
выборы президента россии — 2024
брянская область
россия
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933224914_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_19569c5124bbb63a66427824eb202cce.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В Брянской области на выборах президента РФ проголосовал 99-летний участник Великой Отечественной войны Борис Шапошников, сообщили в пресс-службе регионального правительства. "Борису Васильевичу уже 99 лет, но он активный участник всех событий региона. Это легендарная личность, солдат советской армии, русский воин, защитивший родную землю и до сих пор стоящий на защите ее интересов", – говорится в сообщении. По данным властей, Шапошников является почетным гражданином города Брянска. "Я голосую за будущее России", – сказал ветеран, слова которого цитирует пресс-служба. Согласно информации на сайте Брянской городской администрации, Шапошников был призван на фронт в 18-летнем возрасте, служил под Сталинградом, освобождал Донбасс, Белоруссию и Прибалтику, получил несколько ранений. День Победы 1945 года встретил в Кенигсберге, награжден многочисленными орденами и медалями. После войны продолжил службу в вооруженных силах, отдав военному делу в общей сложности 40 лет. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html
брянская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933224914_694:43:1920:962_1920x0_80_0_0_5453a5f1264395193704755e16f92031.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянская область, россия, политика
Выборы президента России — 2024, Брянская область, Россия, Политика
В Брянской области на выборах проголосовал 99-летний ветеран

В Брянской области на выборах проголосовал 99-летний ветеран Шапошников

© Фото : Пресс-служба Губернатора и Правительства области99-летний участник Великой Отечественной войны Борис Шапошников во время голосования на выборах президента России
99-летний участник Великой Отечественной войны Борис Шапошников во время голосования на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© Фото : Пресс-служба Губернатора и Правительства области
99-летний участник Великой Отечественной войны Борис Шапошников во время голосования на выборах президента России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В Брянской области на выборах президента РФ проголосовал 99-летний участник Великой Отечественной войны Борис Шапошников, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"Борису Васильевичу уже 99 лет, но он активный участник всех событий региона. Это легендарная личность, солдат советской армии, русский воин, защитивший родную землю и до сих пор стоящий на защите ее интересов", – говорится в сообщении.
Подготовка к выборам президента РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Процедура выборов президента Российской Федерации
Вчера, 02:00
По данным властей, Шапошников является почетным гражданином города Брянска.
"Я голосую за будущее России", – сказал ветеран, слова которого цитирует пресс-служба.
Согласно информации на сайте Брянской городской администрации, Шапошников был призван на фронт в 18-летнем возрасте, служил под Сталинградом, освобождал Донбасс, Белоруссию и Прибалтику, получил несколько ранений. День Победы 1945 года встретил в Кенигсберге, награжден многочисленными орденами и медалями. После войны продолжил службу в вооруженных силах, отдав военному делу в общей сложности 40 лет.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024Брянская областьРоссияПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала