В Брянской области на выборах проголосовал 99-летний ветеран
В Брянской области на выборах проголосовал 99-летний ветеран Шапошников
© Фото : Пресс-служба Губернатора и Правительства области99-летний участник Великой Отечественной войны Борис Шапошников во время голосования на выборах президента России
© Фото : Пресс-служба Губернатора и Правительства области
99-летний участник Великой Отечественной войны Борис Шапошников во время голосования на выборах президента России
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В Брянской области на выборах президента РФ проголосовал 99-летний участник Великой Отечественной войны Борис Шапошников, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"Борису Васильевичу уже 99 лет, но он активный участник всех событий региона. Это легендарная личность, солдат советской армии, русский воин, защитивший родную землю и до сих пор стоящий на защите ее интересов", – говорится в сообщении.
По данным властей, Шапошников является почетным гражданином города Брянска.
"Я голосую за будущее России", – сказал ветеран, слова которого цитирует пресс-служба.
Согласно информации на сайте Брянской городской администрации, Шапошников был призван на фронт в 18-летнем возрасте, служил под Сталинградом, освобождал Донбасс, Белоруссию и Прибалтику, получил несколько ранений. День Победы 1945 года встретил в Кенигсберге, награжден многочисленными орденами и медалями. После войны продолжил службу в вооруженных силах, отдав военному делу в общей сложности 40 лет.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.