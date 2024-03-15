https://ria.ru/20240315/vybory-1933225223.html

В Брянской области на выборах проголосовал 99-летний ветеран

В Брянской области на выборах проголосовал 99-летний ветеран - РИА Новости, 15.03.2024

В Брянской области на выборах проголосовал 99-летний ветеран

В Брянской области на выборах президента РФ проголосовал 99-летний участник Великой Отечественной войны Борис Шапошников, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T14:01

2024-03-15T14:01

2024-03-15T14:01

выборы президента россии — 2024

брянская область

россия

политика

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В Брянской области на выборах президента РФ проголосовал 99-летний участник Великой Отечественной войны Борис Шапошников, сообщили в пресс-службе регионального правительства. "Борису Васильевичу уже 99 лет, но он активный участник всех событий региона. Это легендарная личность, солдат советской армии, русский воин, защитивший родную землю и до сих пор стоящий на защите ее интересов", – говорится в сообщении. По данным властей, Шапошников является почетным гражданином города Брянска. "Я голосую за будущее России", – сказал ветеран, слова которого цитирует пресс-служба. Согласно информации на сайте Брянской городской администрации, Шапошников был призван на фронт в 18-летнем возрасте, служил под Сталинградом, освобождал Донбасс, Белоруссию и Прибалтику, получил несколько ранений. День Победы 1945 года встретил в Кенигсберге, награжден многочисленными орденами и медалями. После войны продолжил службу в вооруженных силах, отдав военному делу в общей сложности 40 лет. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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брянская область, россия, политика