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Явка избирателей на выборах в Республике Алтай достигла 26,13 процента

Явка избирателей на выборах в Республике Алтай достигла 26,13 процента - РИА Новости, 15.03.2024

Явка избирателей на выборах в Республике Алтай достигла 26,13 процента

Более четверти избирателей в Республике Алтай проголосовали на выборах президента РФ к 15.00 местного времени (11.00 мск), сообщили в региональном избиркоме. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T14:00

2024-03-15T14:00

2024-03-15T14:01

выборы президента россии — 2024

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политика

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БАРНАУЛ, 15 мар - РИА Новости. Более четверти избирателей в Республике Алтай проголосовали на выборах президента РФ к 15.00 местного времени (11.00 мск), сообщили в региональном избиркоме. "По сведениям, представленными территориальными избирательными комиссиями, по состоянию на 15 часов 00 минут местного времени (11.00 мск - ред.), явка избирателей на территории Республики Алтай составила 26,13% или 41 599 избирателей", - говорится в сообщении. В Республике Алтай в дни голосования на выборах президента открыты 235 избирательных участков, всего в регионе зарегистрировано 163 584 избирателя. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. В 2018 году выборы президента проходили в течение одного дня, тогда явка в Республике Алтай составила 64,77%.

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республика алтай, россия, политика, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, выборы президента рф