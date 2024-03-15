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Явка избирателей на выборах в Республике Алтай достигла 26,13 процента - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
14:00 15.03.2024 (обновлено: 14:01 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/vybory-1933225049.html
Явка избирателей на выборах в Республике Алтай достигла 26,13 процента
Явка избирателей на выборах в Республике Алтай достигла 26,13 процента - РИА Новости, 15.03.2024
Явка избирателей на выборах в Республике Алтай достигла 26,13 процента
Более четверти избирателей в Республике Алтай проголосовали на выборах президента РФ к 15.00 местного времени (11.00 мск), сообщили в региональном избиркоме. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T14:00
2024-03-15T14:01
выборы президента россии — 2024
республика алтай
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политика
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николай харитонов
владислав даванков
совет федерации рф
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БАРНАУЛ, 15 мар - РИА Новости. Более четверти избирателей в Республике Алтай проголосовали на выборах президента РФ к 15.00 местного времени (11.00 мск), сообщили в региональном избиркоме. "По сведениям, представленными территориальными избирательными комиссиями, по состоянию на 15 часов 00 минут местного времени (11.00 мск - ред.), явка избирателей на территории Республики Алтай составила 26,13% или 41 599 избирателей", - говорится в сообщении. В Республике Алтай в дни голосования на выборах президента открыты 235 избирательных участков, всего в регионе зарегистрировано 163 584 избирателя. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. В 2018 году выборы президента проходили в течение одного дня, тогда явка в Республике Алтай составила 64,77%.
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республика алтай, россия, политика, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Республика Алтай, Россия, Политика, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, Выборы президента РФ
Явка избирателей на выборах в Республике Алтай достигла 26,13 процента

Явка избирателей на выборах президента в Республике Алтай достигла 26,13%

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкВыборы президента России
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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БАРНАУЛ, 15 мар - РИА Новости. Более четверти избирателей в Республике Алтай проголосовали на выборах президента РФ к 15.00 местного времени (11.00 мск), сообщили в региональном избиркоме.
"По сведениям, представленными территориальными избирательными комиссиями, по состоянию на 15 часов 00 минут местного времени (11.00 мск - ред.), явка избирателей на территории Республики Алтай составила 26,13% или 41 599 избирателей", - говорится в сообщении.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
4 марта, 16:11
В Республике Алтай в дни голосования на выборах президента открыты 235 избирательных участков, всего в регионе зарегистрировано 163 584 избирателя.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
В 2018 году выборы президента проходили в течение одного дня, тогда явка в Республике Алтай составила 64,77%.
 
Выборы президента России — 2024Республика АлтайРоссияПолитикаЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав ДаванковСовет Федерации РФВыборы президента РФ
 
 
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