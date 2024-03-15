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Генсек ШОС отметил стремление России к прозрачности на выборах - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
13:51 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/vybory-1933220933.html
Генсек ШОС отметил стремление России к прозрачности на выборах
Генсек ШОС отметил стремление России к прозрачности на выборах - РИА Новости, 15.03.2024
Генсек ШОС отметил стремление России к прозрачности на выборах
Шанхайская организация сотрудничества расценивает приглашение своих наблюдателей на выборы президента РФ как стремление Москвы обеспечить прозрачный процесс... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T13:51
2024-03-15T13:51
выборы президента россии — 2024
россия
москва
чжан мин
политика
шос
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества расценивает приглашение своих наблюдателей на выборы президента РФ как стремление Москвы обеспечить прозрачный процесс голосования, заявил в пятницу генеральный секретарь организации, глава миссии наблюдателей Чжан Мин. "Мы расцениваем это приглашение (российской стороны - ред.) как стремление Москвы обеспечить прозрачный процесс голосования, что соответствует нормам демократического государства, где соблюдаются права человека и свобода политического выбора", - сказал он, выступая в ходе международной конференции "Электоральный суверенитет и международные стандарты" в ЦИК. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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россия, москва, чжан мин, политика, шос
Выборы президента России — 2024, Россия, Москва, Чжан Мин, Политика, ШОС
Генсек ШОС отметил стремление России к прозрачности на выборах

Чжан Мин: ШОС считает, что Россия стремится обеспечить прозрачность выборов

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ШОС Чжан Мин
Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин
© Пресс-служба МИД РФ
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Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества расценивает приглашение своих наблюдателей на выборы президента РФ как стремление Москвы обеспечить прозрачный процесс голосования, заявил в пятницу генеральный секретарь организации, глава миссии наблюдателей Чжан Мин.
"Мы расцениваем это приглашение (российской стороны - ред.) как стремление Москвы обеспечить прозрачный процесс голосования, что соответствует нормам демократического государства, где соблюдаются права человека и свобода политического выбора", - сказал он, выступая в ходе международной конференции "Электоральный суверенитет и международные стандарты" в ЦИК.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024РоссияМоскваЧжан МинПолитикаШОС
 
 
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