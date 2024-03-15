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Генсек ШОС отметил стремление России к прозрачности на выборах

Генсек ШОС отметил стремление России к прозрачности на выборах - РИА Новости, 15.03.2024

Генсек ШОС отметил стремление России к прозрачности на выборах

Шанхайская организация сотрудничества расценивает приглашение своих наблюдателей на выборы президента РФ как стремление Москвы обеспечить прозрачный процесс... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T13:51

2024-03-15T13:51

2024-03-15T13:51

выборы президента россии — 2024

россия

москва

чжан мин

политика

шос

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества расценивает приглашение своих наблюдателей на выборы президента РФ как стремление Москвы обеспечить прозрачный процесс голосования, заявил в пятницу генеральный секретарь организации, глава миссии наблюдателей Чжан Мин. "Мы расцениваем это приглашение (российской стороны - ред.) как стремление Москвы обеспечить прозрачный процесс голосования, что соответствует нормам демократического государства, где соблюдаются права человека и свобода политического выбора", - сказал он, выступая в ходе международной конференции "Электоральный суверенитет и международные стандарты" в ЦИК. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, москва, чжан мин, политика, шос