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Генсек ШОС отметил стремление России к прозрачности на выборах
Генсек ШОС отметил стремление России к прозрачности на выборах - РИА Новости, 15.03.2024
Генсек ШОС отметил стремление России к прозрачности на выборах
Шанхайская организация сотрудничества расценивает приглашение своих наблюдателей на выборы президента РФ как стремление Москвы обеспечить прозрачный процесс... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T13:51
2024-03-15T13:51
2024-03-15T13:51
выборы президента россии — 2024
россия
москва
чжан мин
политика
шос
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества расценивает приглашение своих наблюдателей на выборы президента РФ как стремление Москвы обеспечить прозрачный процесс голосования, заявил в пятницу генеральный секретарь организации, глава миссии наблюдателей Чжан Мин. "Мы расцениваем это приглашение (российской стороны - ред.) как стремление Москвы обеспечить прозрачный процесс голосования, что соответствует нормам демократического государства, где соблюдаются права человека и свобода политического выбора", - сказал он, выступая в ходе международной конференции "Электоральный суверенитет и международные стандарты" в ЦИК. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, москва, чжан мин, политика, шос
Выборы президента России — 2024, Россия, Москва, Чжан Мин, Политика, ШОС
Генсек ШОС отметил стремление России к прозрачности на выборах
Чжан Мин: ШОС считает, что Россия стремится обеспечить прозрачность выборов
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества расценивает приглашение своих наблюдателей на выборы президента РФ как стремление Москвы обеспечить прозрачный процесс голосования, заявил в пятницу генеральный секретарь организации, глава миссии наблюдателей Чжан Мин.
"Мы расцениваем это приглашение (российской стороны - ред.) как стремление Москвы обеспечить прозрачный процесс голосования, что соответствует нормам демократического государства, где соблюдаются права человека и свобода политического выбора", - сказал он, выступая в ходе международной конференции "Электоральный суверенитет и международные стандарты" в ЦИК.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.