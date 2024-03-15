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Глава миссии наблюдателей ШОС не заметил проблем на выборах в России - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
13:43 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/vybory-1933217266.html
Глава миссии наблюдателей ШОС не заметил проблем на выборах в России
Глава миссии наблюдателей ШОС не заметил проблем на выборах в России - РИА Новости, 15.03.2024
Глава миссии наблюдателей ШОС не заметил проблем на выборах в России
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин, который возглавляет миссию наблюдателей ШОС на выборах президента РФ, заявил, что пока не... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T13:43
2024-03-15T13:43
выборы президента россии — 2024
россия
чжан мин
владимир машков
шос
политика
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин, который возглавляет миссию наблюдателей ШОС на выборах президента РФ, заявил, что пока не заметил проблем или недостатков в ходе голосования на президентских выборах в РФ. Сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина Владимир Машков в пятницу встретился в Москве с международными наблюдателями, в том числе провел отдельную встречу с главой миссии ШОС. "В качестве международного наблюдателя моя задача заключается в том, чтобы замечать недостатки, вопросы, проблемы. Но, честно говоря, до сих пор пока не заметил никаких вопросов или проблем", — заявил Чжан Мин в ходе встречи.
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россия, чжан мин, владимир машков, шос, политика
Выборы президента России — 2024, Россия, Чжан Мин, Владимир Машков, ШОС, Политика
Глава миссии наблюдателей ШОС не заметил проблем на выборах в России

Глава миссии наблюдателей ШОС Чжан Мин пока не заметил проблем на выборах в РФ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВладимир Машков и генеральный секретарь ШОС Чжан Мин во время встречи
Владимир Машков и генеральный секретарь ШОС Чжан Мин во время встречи - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Владимир Машков и генеральный секретарь ШОС Чжан Мин во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин, который возглавляет миссию наблюдателей ШОС на выборах президента РФ, заявил, что пока не заметил проблем или недостатков в ходе голосования на президентских выборах в РФ.
Сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина Владимир Машков в пятницу встретился в Москве с международными наблюдателями, в том числе провел отдельную встречу с главой миссии ШОС.
"В качестве международного наблюдателя моя задача заключается в том, чтобы замечать недостатки, вопросы, проблемы. Но, честно говоря, до сих пор пока не заметил никаких вопросов или проблем", — заявил Чжан Мин в ходе встречи.
Подготовка к выборам президента РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024РоссияЧжан МинВладимир МашковШОСПолитика
 
 
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