https://ria.ru/20240315/vybory-1933217266.html

Глава миссии наблюдателей ШОС не заметил проблем на выборах в России

Глава миссии наблюдателей ШОС не заметил проблем на выборах в России - РИА Новости, 15.03.2024

Глава миссии наблюдателей ШОС не заметил проблем на выборах в России

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин, который возглавляет миссию наблюдателей ШОС на выборах президента РФ, заявил, что пока не... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T13:43

2024-03-15T13:43

2024-03-15T13:43

выборы президента россии — 2024

россия

чжан мин

владимир машков

шос

политика

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин, который возглавляет миссию наблюдателей ШОС на выборах президента РФ, заявил, что пока не заметил проблем или недостатков в ходе голосования на президентских выборах в РФ. Сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина Владимир Машков в пятницу встретился в Москве с международными наблюдателями, в том числе провел отдельную встречу с главой миссии ШОС. "В качестве международного наблюдателя моя задача заключается в том, чтобы замечать недостатки, вопросы, проблемы. Но, честно говоря, до сих пор пока не заметил никаких вопросов или проблем", — заявил Чжан Мин в ходе встречи.

https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, чжан мин, владимир машков, шос, политика