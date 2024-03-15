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В штабе по наблюдению за выборами рассказали об отражении кибератак - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
13:36 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/vybory-1933214296.html
В штабе по наблюдению за выборами рассказали об отражении кибератак
В штабе по наблюдению за выборами рассказали об отражении кибератак - РИА Новости, 15.03.2024
В штабе по наблюдению за выборами рассказали об отражении кибератак
Система электронного голосования Москвы успешно отражает кибератаки, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T13:36
2024-03-15T13:36
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Система электронного голосования Москвы успешно отражает кибератаки, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. "Московская система дистанционного электронного голосования подвергается кибератакам. Все они успешно отражены. На ход голосования атаки не повлияли: на данный момент в электронном виде свой выбор сделали уже более 1,2 миллиона избирателей. Все голоса доставлены в блокчейн, ни один из них не потерян и не скомпрометирован", – цитируют в сообщении заместителя руководителя Общественного штаба, руководителя Электронного штаба Илью Массуха. Отмечается, что большая часть IP-адресов, с которых фиксируется аномальный трафик – зарубежные. "Причем, судя по масштабу, это хорошо подготовленные, профессиональные атаки, цель которых – не просто создать временные трудности, а полностью сорвать голосование, лишив жителей законного права выбора", - цитируют в сообщении Массуха. Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, технологии, москва, илья массух, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Технологии, Москва, Илья Массух, ЦИК РФ
В штабе по наблюдению за выборами рассказали об отражении кибератак

Массух: система электронного голосования Москвы успешно отражает кибератаки

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНосители для разделенного ключа расшифрования в московской системе дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ
Носители для разделенного ключа расшифрования в московской системе дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Носители для разделенного ключа расшифрования в московской системе дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Система электронного голосования Москвы успешно отражает кибератаки, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.
"Московская система дистанционного электронного голосования подвергается кибератакам. Все они успешно отражены. На ход голосования атаки не повлияли: на данный момент в электронном виде свой выбор сделали уже более 1,2 миллиона избирателей. Все голоса доставлены в блокчейн, ни один из них не потерян и не скомпрометирован", – цитируют в сообщении заместителя руководителя Общественного штаба, руководителя Электронного штаба Илью Массуха.
Сотрудник территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования участвует в демонстрации процедуры дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Дистанционное голосование в России
Вчера, 02:12
Отмечается, что большая часть IP-адресов, с которых фиксируется аномальный трафик – зарубежные.
"Причем, судя по масштабу, это хорошо подготовленные, профессиональные атаки, цель которых – не просто создать временные трудности, а полностью сорвать голосование, лишив жителей законного права выбора", - цитируют в сообщении Массуха.
Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаТехнологииМоскваИлья МассухЦИК РФ
 
 
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