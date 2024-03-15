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Путин обязательно примет участие в выборах, заверили в Кремле
Путин обязательно примет участие в выборах, заверили в Кремле - РИА Новости, 15.03.2024
Путин обязательно примет участие в выборах, заверили в Кремле
Президент России Владимир Путин, конечно, примет участие в голосовании на выборах, Кремль проинформирует, когда он примет решение, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T13:18
2024-03-15T13:18
2024-03-15T13:18
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, конечно, примет участие в голосовании на выборах, Кремль проинформирует, когда он примет решение, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Как только он примет решение, мы сразу же вас проинформируем. Конечно же, он это сделает, он примет участие в голосовании. Вы знаете, что накануне было видеообращение главы государства, в котором он призвал россиян принять участие в голосовании", - сказал Песков журналистам. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин обязательно примет участие в выборах, заверили в Кремле
Песков: Кремль проинформирует, когда Путин отдаст голос на выборах