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Путин обязательно примет участие в выборах, заверили в Кремле - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
13:18 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/vybory-1933205746.html
Путин обязательно примет участие в выборах, заверили в Кремле
Путин обязательно примет участие в выборах, заверили в Кремле - РИА Новости, 15.03.2024
Путин обязательно примет участие в выборах, заверили в Кремле
Президент России Владимир Путин, конечно, примет участие в голосовании на выборах, Кремль проинформирует, когда он примет решение, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T13:18
2024-03-15T13:18
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, конечно, примет участие в голосовании на выборах, Кремль проинформирует, когда он примет решение, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Как только он примет решение, мы сразу же вас проинформируем. Конечно же, он это сделает, он примет участие в голосовании. Вы знаете, что накануне было видеообращение главы государства, в котором он призвал россиян принять участие в голосовании", - сказал Песков журналистам. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин обязательно примет участие в выборах, заверили в Кремле

Песков: Кремль проинформирует, когда Путин отдаст голос на выборах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, конечно, примет участие в голосовании на выборах, Кремль проинформирует, когда он примет решение, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Как только он примет решение, мы сразу же вас проинформируем. Конечно же, он это сделает, он примет участие в голосовании. Вы знаете, что накануне было видеообращение главы государства, в котором он призвал россиян принять участие в голосовании", - сказал Песков журналистам.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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