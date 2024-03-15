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Путин обязательно примет участие в выборах, заверили в Кремле

Путин обязательно примет участие в выборах, заверили в Кремле - РИА Новости, 15.03.2024

Путин обязательно примет участие в выборах, заверили в Кремле

Президент России Владимир Путин, конечно, примет участие в голосовании на выборах, Кремль проинформирует, когда он примет решение, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T13:18

2024-03-15T13:18

2024-03-15T13:18

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, конечно, примет участие в голосовании на выборах, Кремль проинформирует, когда он примет решение, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Как только он примет решение, мы сразу же вас проинформируем. Конечно же, он это сделает, он примет участие в голосовании. Вы знаете, что накануне было видеообращение главы государства, в котором он призвал россиян принять участие в голосовании", - сказал Песков журналистам. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков