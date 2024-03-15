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Песков сообщил, что отдал голос на выборах в онлайн-формате - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
13:07 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/vybory-1933201160.html
Песков сообщил, что отдал голос на выборах в онлайн-формате
Песков сообщил, что отдал голос на выборах в онлайн-формате - РИА Новости, 15.03.2024
Песков сообщил, что отдал голос на выборах в онлайн-формате
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что проголосовал на выборах главы государства в онлайн-формате, это очень удобно. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T13:07
2024-03-15T13:07
выборы президента россии — 2024
политика
россия
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что проголосовал на выборах главы государства в онлайн-формате, это очень удобно. "Я это сделал первым делом электронно утром, очень удобно. Делаю это уже много раз, я имею в виду много лет подряд", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, как и где он будет голосовать. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, дмитрий песков
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Дмитрий Песков
Песков сообщил, что отдал голос на выборах в онлайн-формате

Песков назвал голосование на выборах в онлайн-формате очень удобным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что проголосовал на выборах главы государства в онлайн-формате, это очень удобно.
"Я это сделал первым делом электронно утром, очень удобно. Делаю это уже много раз, я имею в виду много лет подряд", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, как и где он будет голосовать.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияДмитрий Песков
 
 
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