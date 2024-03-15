https://ria.ru/20240315/vybory-1933201160.html

Песков сообщил, что отдал голос на выборах в онлайн-формате

Песков сообщил, что отдал голос на выборах в онлайн-формате - РИА Новости, 15.03.2024

Песков сообщил, что отдал голос на выборах в онлайн-формате

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что проголосовал на выборах главы государства в онлайн-формате, это очень удобно. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T13:07

2024-03-15T13:07

2024-03-15T13:07

выборы президента россии — 2024

политика

россия

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_0:153:3125:1911_1920x0_80_0_0_0f238f81ded340d5be913352a94b8fc7.jpg

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что проголосовал на выборах главы государства в онлайн-формате, это очень удобно. "Я это сделал первым делом электронно утром, очень удобно. Делаю это уже много раз, я имею в виду много лет подряд", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, как и где он будет голосовать. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, дмитрий песков