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Песков сообщил, что отдал голос на выборах в онлайн-формате
Песков сообщил, что отдал голос на выборах в онлайн-формате - РИА Новости, 15.03.2024
Песков сообщил, что отдал голос на выборах в онлайн-формате
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что проголосовал на выборах главы государства в онлайн-формате, это очень удобно. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T13:07
2024-03-15T13:07
2024-03-15T13:07
выборы президента россии — 2024
политика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что проголосовал на выборах главы государства в онлайн-формате, это очень удобно. "Я это сделал первым делом электронно утром, очень удобно. Делаю это уже много раз, я имею в виду много лет подряд", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, как и где он будет голосовать. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Дмитрий Песков
Песков сообщил, что отдал голос на выборах в онлайн-формате
Песков назвал голосование на выборах в онлайн-формате очень удобным