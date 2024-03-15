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Выборы президента в Москве проходят штатно, сообщил избирком

Выборы президента в Москве проходят штатно, сообщил избирком - РИА Новости, 15.03.2024

Выборы президента в Москве проходят штатно, сообщил избирком

Выборы президента России проходят в Москве штатно и без нарушений, сообщила журналистам глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T12:54

2024-03-15T12:54

2024-03-15T12:54

выборы президента россии — 2024

политика

москва

россия

ольга кириллова

мосгоризбирком

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Выборы президента России проходят в Москве штатно и без нарушений, сообщила журналистам глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. "На 12.00 Московской городской избирательной комиссией отмечено, что выборы по определению президента Российской Федерации у нас идут штатно, без нарушений. По крайней мере к нам такой информации не поступало", - сказала Кириллова. Отдать свой голос за главу государства в Москве можно будет несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, москва, россия, ольга кириллова, мосгоризбирком