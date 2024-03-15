Выборы президента в Москве проходят штатно, сообщил избирком
Мосгоризбирком: выборы в столице проходят штатно и без нарушений
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Москве
Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Москве
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Выборы президента России проходят в Москве штатно и без нарушений, сообщила журналистам глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
"На 12.00 Московской городской избирательной комиссией отмечено, что выборы по определению президента Российской Федерации у нас идут штатно, без нарушений. По крайней мере к нам такой информации не поступало", - сказала Кириллова.
Отдать свой голос за главу государства в Москве можно будет несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.