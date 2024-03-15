https://ria.ru/20240315/vybory-1933182142.html
Абрамченко проголосовала на выборах президента
Абрамченко проголосовала на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
Абрамченко проголосовала на выборах президента
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила в Telegram-канале, что проголосовала на выборах президента России на избирательном участке в Москве. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T12:37
2024-03-15T12:37
2024-03-15T13:37
выборы президента россии — 2024
политика
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила в Telegram-канале, что проголосовала на выборах президента России на избирательном участке в Москве. "Приняла участие в голосовании на выборах президента Российской Федерации. Голосовала на избирательном участке в Москве, воспользовалась терминалом электронного голосования. Я выбираю сильную и независимую Россию. Экологические реформы, процветание и благополучие граждан" , - написала она. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, виктория абрамченко, россия, москва
Выборы президента России — 2024, Политика, Виктория Абрамченко, Россия, Москва
Абрамченко проголосовала на выборах президента
Вице-премьер Абрамченко проголосовала на выборах президента России