https://ria.ru/20240315/vybory-1933178853.html
Жительница Югры проголосовала на выборах в костюме Чебурашки
Жительница Югры проголосовала на выборах в костюме Чебурашки - РИА Новости, 15.03.2024
Жительница Югры проголосовала на выборах в костюме Чебурашки
Жительница Югорска (Ханты-Мансийский автономный округ) пришла на выборы президента России в костюме Чебурашки и раздала избирателям апельсины, сообщает... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T12:38
2024-03-15T12:38
2024-03-15T12:53
политика
россия
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чебурашка
выборы президента рф
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Жительница Югорска (Ханты-Мансийский автономный округ) пришла на выборы президента России в костюме Чебурашки и раздала избирателям апельсины, сообщает департамент внутренней политики региона. "Избиратель в костюме любимого персонажа миллионов россиян – Чебурашки – одним из первых пришел на избирательный участок №731 в Югорске, чтобы проголосовать на выборах президента России. Югорский Чебурашка раздавал избирателям апельсины, а потом и сам выразил свою гражданскую позицию", - говорится в сообщении. Чебурашкой оказалась жительница Югорска по имени Анастасия. Необычный костюм она выбрала в честь символа недавно завершившегося в Сочи Всемирного фестиваля молодежи. Правда, по данным властей, для участия в голосовании девушке пришлось снять костюм, чтобы член УИК мог идентифицировать ее по паспорту. В Югре проведение голосования обеспечивают 22 территориальные и 734 участковые избирательные комиссии. За процессом будут следить более 3 тысяч наблюдателей. На 510 участках в дни голосования организовано видеонаблюдение, на 183 – установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней, позволяющие производить подсчет в автоматическом режиме. Вахтовики и представители коренных малочисленных народов Севера до 14 марта могли досрочно проголосовать на выборах. По данным югорского избиркома, на труднодоступных территориях свой выбор уже сделала почти 51 тысяча человек. Выборы президента России впервые проходят в течение трех дней и будут длиться с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/vybory-1933134137.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, югорск, ханты-мансийский автономный округ, чебурашка, выборы президента рф
Политика, Россия, Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ, Чебурашка, Выборы президента РФ, Ханты-Мансийский Автономный Округ
Жительница Югры проголосовала на выборах в костюме Чебурашки
Жительница Югорска Анастасия проголосовала на выборах в костюме Чебурашки
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Жительница Югорска (Ханты-Мансийский автономный округ) пришла на выборы президента России в костюме Чебурашки и раздала избирателям апельсины, сообщает департамент внутренней политики региона.
"Избиратель в костюме любимого персонажа миллионов россиян – Чебурашки – одним из первых пришел на избирательный участок №731 в Югорске, чтобы проголосовать на выборах президента России. Югорский Чебурашка раздавал избирателям апельсины, а потом и сам выразил свою гражданскую позицию", - говорится в сообщении.
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Чебурашкой оказалась жительница Югорска по имени Анастасия. Необычный костюм она выбрала в честь символа недавно завершившегося в Сочи Всемирного фестиваля молодежи. Правда, по данным властей, для участия в голосовании девушке пришлось снять костюм, чтобы член УИК мог идентифицировать ее по паспорту.
В Югре проведение голосования обеспечивают 22 территориальные и 734 участковые избирательные комиссии. За процессом будут следить более 3 тысяч наблюдателей. На 510 участках в дни голосования организовано видеонаблюдение, на 183 – установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней, позволяющие производить подсчет в автоматическом режиме.
Вахтовики и представители коренных малочисленных народов Севера до 14 марта могли досрочно проголосовать на выборах. По данным югорского избиркома, на труднодоступных территориях свой выбор уже сделала почти 51 тысяча человек.
Выборы президента России впервые проходят в течение трех дней и будут длиться с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.