https://ria.ru/20240315/vybory-1933176911.html

Курганский губернатор проголосовал на выборах президента России

Курганский губернатор проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 15.03.2024

Курганский губернатор проголосовал на выборах президента России

Курганский губернатор Вадим Шумков в пятницу проголосовал на выборах президента Российской Федерации. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T12:22

2024-03-15T12:22

2024-03-15T12:28

выборы президента россии — 2024

политика

курганская область

вадим шумков

выборы президента рф

россия

курган

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933177784_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_a2b72ea2201a97d0c0fddd28ca9a4f02.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 15 мар – РИА Новости. Курганский губернатор Вадим Шумков в пятницу проголосовал на выборах президента Российской Федерации. "Губернатор Курганской области Вадим Шумков проголосовал на выборах президента страны в первый день голосования, 15 марта, в Кургане, во дворце детского и юношеского творчества", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона. По словам Шумкова, сейчас идут боевые действия, и "многие наши граждане находятся там". "Когда мы принимаем решение, идти на выборы или нет, мы должны подумать, а вот те парни, которые там воюют, которые там уже погибли, чтобы они сказали на такой вопрос? Это первое. Второе. Сейчас, по сути, переломный период в истории нашей страны, и не участвовать в этом процессе - это пагубно", - цитирует пресс-служба слова главы региона. Также он добавил, что "ключевое гражданское право – это право выбирать". "Поэтому надо быть сегодня здесь и сейчас. Быть со всей страной", - сказал Шумков. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По данным избирательной комиссии Курганской области, всего в дни голосования 15 и 16 марта свои двери для избирателей откроют 799 избирательных участков, а 17 марта будут открыты еще 5 избирательных участков в местах временного пребывания граждан. На 1 января 2024 года в Курганской области зарегистрировано более 655,2 тысячи избирателей.

https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html

курганская область

россия

курган

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, курганская область, вадим шумков, выборы президента рф, россия, курган