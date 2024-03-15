https://ria.ru/20240315/vybory-1933175630.html

Матвиенко проголосовала на выборах президента

Матвиенко проголосовала на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024

Матвиенко проголосовала на выборах президента

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проголосовала на выборах президента РФ на избирательном участке в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T12:17

2024-03-15T12:17

2024-03-15T12:44

выборы президента россии — 2024

политика

россия

валентина матвиенко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проголосовала на выборах президента РФ на избирательном участке в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. Матвиенко отдала свой голос на избирательном участке №2237 на Таврической улице. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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Валентина Матвиенко на избирательном участке в Санкт-Петербурге Матвиенко проголосовала на участке в Петербурге 2024-03-15T12:17 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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политика, россия, валентина матвиенко