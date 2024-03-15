https://ria.ru/20240315/vybory-1933175630.html
Матвиенко проголосовала на выборах президента
Матвиенко проголосовала на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
Матвиенко проголосовала на выборах президента
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проголосовала на выборах президента РФ на избирательном участке в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T12:17
2024-03-15T12:17
2024-03-15T12:44
выборы президента россии — 2024
политика
россия
валентина матвиенко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проголосовала на выборах президента РФ на избирательном участке в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. Матвиенко отдала свой голос на избирательном участке №2237 на Таврической улице. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Валентина Матвиенко на избирательном участке в Санкт-Петербурге
Матвиенко проголосовала на участке в Петербурге
2024-03-15T12:17
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политика, россия, валентина матвиенко
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Валентина Матвиенко
Матвиенко проголосовала на выборах президента
Спикер Совета Федерации Матвиенко проголосовала на выборах президента России