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Москалькова проголосовала на выборах президента России - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
11:46 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/vybory-1933167195.html
Москалькова проголосовала на выборах президента России
Москалькова проголосовала на выборах президента России - РИА Новости, 15.03.2024
Москалькова проголосовала на выборах президента России
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова проголосовала на выборах президента России на избирательном участке в Москве, передает корреспондент... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T11:46
2024-03-15T11:46
выборы президента россии — 2024
политика
россия
татьяна москалькова
выборы президента рф
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова проголосовала на выборах президента России на избирательном участке в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Москалькова выбрала традиционный способ голосования — через бюллетень. Во время проверки документов омбудсмен поинтересовалась работой членов избирательной комиссии. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html
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политика, россия, татьяна москалькова, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Татьяна Москалькова, Выборы президента РФ
Москалькова проголосовала на выборах президента России

Омбудсмен Москалькова проголосовала в Москве на выборах президента России

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова проголосовала на выборах президента России на избирательном участке в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Москалькова выбрала традиционный способ голосования — через бюллетень.
Подготовка к выборам президента РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Процедура выборов президента Российской Федерации
Вчера, 02:00
Во время проверки документов омбудсмен поинтересовалась работой членов избирательной комиссии.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияТатьяна МоскальковаВыборы президента РФ
 
 
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