https://ria.ru/20240315/vybory-1933167195.html
Москалькова проголосовала на выборах президента России
Москалькова проголосовала на выборах президента России - РИА Новости, 15.03.2024
Москалькова проголосовала на выборах президента России
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова проголосовала на выборах президента России на избирательном участке в Москве, передает корреспондент... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T11:46
2024-03-15T11:46
2024-03-15T11:46
выборы президента россии — 2024
политика
россия
татьяна москалькова
выборы президента рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861808425_0:96:2448:1474_1920x0_80_0_0_8e748608a2fb265ec005b6ee3f6aa088.jpg
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова проголосовала на выборах президента России на избирательном участке в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Москалькова выбрала традиционный способ голосования — через бюллетень. Во время проверки документов омбудсмен поинтересовалась работой членов избирательной комиссии. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861808425_108:0:2280:1629_1920x0_80_0_0_55a709c092335c9b4a0daaddca1684b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, татьяна москалькова, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Татьяна Москалькова, Выборы президента РФ
Москалькова проголосовала на выборах президента России
Омбудсмен Москалькова проголосовала в Москве на выборах президента России
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова проголосовала на выборах президента России на избирательном участке в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Москалькова выбрала традиционный способ голосования — через бюллетень.
Процедура выборов президента Российской Федерации
Во время проверки документов омбудсмен поинтересовалась работой членов избирательной комиссии.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.