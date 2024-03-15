https://ria.ru/20240315/vybory-1933167195.html

Москалькова проголосовала на выборах президента России

Москалькова проголосовала на выборах президента России - РИА Новости, 15.03.2024

Москалькова проголосовала на выборах президента России

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова проголосовала на выборах президента России на избирательном участке в Москве, передает корреспондент... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T11:46

2024-03-15T11:46

2024-03-15T11:46

выборы президента россии — 2024

политика

россия

татьяна москалькова

выборы президента рф

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова проголосовала на выборах президента России на избирательном участке в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Москалькова выбрала традиционный способ голосования — через бюллетень. Во время проверки документов омбудсмен поинтересовалась работой членов избирательной комиссии. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, татьяна москалькова, выборы президента рф